【武漢肺炎】兩名香港人廣東確診　在佛山及湛江隔離治療情況穩定

廣東省政府在周三（29日）舉行新聞發布會，會上透露廣東省現時的確診病例中，其中有5人是外籍或境外人士，包括有兩名香港人。 截至周三中午12時，廣東全省累計有272宗新型冠狀病毒肺炎確診病例。

據廣東省衛健委副主任陳祝生指，其中一人長期在湖北武漢工作，於1月22日到佛山，兩天後感到不適，「他的意識很強，他馬上就到醫療機構去就診，馬上也就實施了隔離。」

至於另一名香港人，陳祝生稱其當時在湖北旅遊，其後來到湛江，同樣是感到不適後立即到醫院求診，結果在周三確診染病，目前已經隔離治療。

陳祝生透露有兩名香港人在廣東省內被確診患上新型狀冠病毒肺炎。（資料圖片）

至於另外3名外籍人士，一人是巴基斯坦籍留學生，另外兩人則為澳洲籍人士。巴基斯坦籍留學生在武漢一間大學就讀，1月21日來到深圳，3天後再去到廣州，其後就於1月26日發病出現症狀，「一就診醫院就及時地攔截了，馬上採取了住院隔離，現在轉到定點醫院，病情也穩定」。

陳祝生指，巴基斯坦籍留學生的受感染經過目前不明朗，由於他是在武漢生活，廣東正進行一些流行病學調查，可能需要結合武漢一起來研判。陳祝生又補充，上述5人病情都是穩定，「無論是外籍還是境外，廣東採取的措施都跟國民類似，該怎麼樣做就怎麼樣做，該給以人文關懷就給以充分人文關懷。」

（綜合報道）