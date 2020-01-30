【武漢肺炎】8人傳謠月初被武漢警約談處理　專家：他們是可敬的

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，目前全國各地已確診逾7700宗病例，百多名染病者死亡。 在去年（2019年）12月底，疫情仍未大規模爆發之際，有8名網民因傳謠、涉散播「疑似非典」等消息，被武漢警方約談處理。事件近日受內地網民討論，中國疾控中心流行病學首席科學家曾光亦表示，這8個人是「事前諸葛亮」，是可敬的。

中國疾控中心流行病學首席科學家曾光。（網上圖片）

本月1日，武漢市公安局通報，8人在未經核實的情況下散佈、轉發謠言，已被公安機關傳喚處理。但當新型冠狀病毒肺炎疫情大規模爆發後，事件在內地網上廣泛討論，質疑對8人的處理不公。

對此，武漢警方29日發出通報回應，稱2019年12月31日，武漢市衛健部門發布關於肺炎疫情的情況通報。隨後，多名網民舉報有人在網上傳發不實信息。經查發現，8名網民分別傳發「X醫院已有多例SARS確診病例」、「確診了7例SARS」、「Y醫院接收了一家三口從某洲回來的，然後就疑似非典了」等未經核實的信息。

通報指，根據《中華人民共和國治安管理處罰法》的相關規定，因上述8人情節特別輕微，當時，公安機關分別進行了教育、批評，均未給予警告、罰款、拘留的處罰。

武漢警方指，8人情節特別輕微，當時，公安機關分別進行了教育、批評，均未給予警告、罰款、拘留的處罰。（微博）

曾光：他們是「事前諸葛亮」

1月29日晚，中國疾控中心流行病學首席科學家曾光接受傳媒採訪，被問及上述「傳謠」事件時表示，這8個人是可敬的，事後評論可以給他們很高的評價；他們是「事前諸葛亮」，但是科學講究相信證據，做出判斷得拿出依據。

曾光續指，與時俱進，根據病毒發展我們不斷調整認識，也不斷否定自己，「我覺得這是個真實的過程。我覺得對我們來講的話呢，如果都能做到這一點很不容易。」