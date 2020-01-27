【武漢肺炎】疫情謠言滿天飛　醫療專業網站丁香園發布排行榜闢謠

新型冠狀病毒感染的肺炎疫情持續擴散，內地網絡上各種謠言不斷湧現，醫療專業網站丁香園為此發布謠言排行榜闢謠，以下順序列出謠言排行榜51項。

內地各種有關新型冠狀病毒肺炎疫情的謠言接二連三湧來，圖為武漢漢口火車站加強疫情監控，醫護人員對進站旅客的體溫進行檢測。（新華社）

1）xx城市飛機噴灑消毒藥水？

《人民日報》闢謠，武漢、杭州、鄭州等各城市版本的「飛機噴灑消毒藥水」都是謠言！

2）鹽水漱口能預防感染？

鍾南山院士團隊公開闢謠： 「鹽水漱口有利於清潔口腔和咽喉，對於咽喉炎有幫助。但是新型冠狀病毒侵犯的部位在呼吸道，漱口沒有辦法清潔呼吸道。其次，目前尚無沒有任何研究結果提示鹽水對新型冠狀病毒有殺滅作用。」

3）熏艾可以預防新型冠狀病毒？

丁香醫生團隊闢謠，尚無證據表明熏艾對預防新型冠狀病毒感染有效，而且在密閉的室內可能會造成一氧化碳中毒。

4）香油滴鼻孔可防病毒傳播？

丁香醫生團隊闢謠，香油在鼻子裏走個過場，既阻隔不了病毒進來，也影響不了病毒繁衍。除了隨身攜帶香油味，甚麼效果也不會有。能有效滅活新型冠狀病毒的物質是乙醚、75%乙醇、含氯消毒劑、過氧乙酸和氯仿等脂溶劑。但它們也只能用於體表和物體表面的清潔，不能滴鼻孔。

5）服用維他命C可以預防感染？

丁香醫生團隊闢謠，攝入維他命C通常只是作為輔助治療手段，並不具備預防和抵抗新型冠狀病毒的作用，過度服用還會導致腹瀉、皮疹等中毒現象。

6）吃板藍根可以預防新型冠狀病毒？

丁香醫生團隊闢謠，板藍根對新型冠狀病毒無效。

丁香醫生團隊闢謠，板藍根對新型冠狀病毒無效。（網絡圖片）

7）家畜家禽海鮮都不能吃了？

丁香醫生團隊闢謠，此次新型冠狀病毒來源是非法銷售的野生動物，目前未明確中間宿主。但正規渠道售賣的各類肉製品仍可食用。

8）家裏的寵物會傳播病毒？

此次冠狀病毒的來源是野生動物，暫無證據證明會傳染貓狗，而犬冠狀病毒和貓冠狀病毒暫無證據表明會傳染給人。家裏養寵物的人不用太擔心，更不要隨便遺棄寵物。

9）吃利巴韋林可以預防新型冠狀病毒？

丁香醫生團隊闢謠，利巴韋林無法作用於新型冠狀病毒。

香港大學微生物學系講座教授袁國勇26日表示，會參考過往經驗，嘗試使用蛋白酶抑制劑、干擾素、利巴韋林及雞尾酒療法，雖未肯定成效有多大，但這些方法起碼能有效治療沙士及中東呼吸綜合症；用於治療新型冠狀病毒則仍需作臨床測試。

10）吃抗生素可以預防新型冠狀病毒？

丁香醫生團隊闢謠，抗生素作用於細菌，對病毒無效。

11）鍾南山院士被傳染？

呼吸疾病國家重點實驗室辦公室25日表示，鍾南山院士正在開會；前述被傳染的傳聞為謠言。

早前網傳鍾南山被傳染新型冠狀病毒肺炎，呼吸疾病國家重點實驗室辦公室為此闢謠。(影片截圖)

12）戴多層口罩才能防住病毒？

丁香醫生團隊闢謠，不需要佩戴多層口罩。建議選擇N95/KN95或普通外科口罩，並且一層就夠，其他口罩防護效果不如這三種。佩戴多層口罩還可能造成呼吸不暢。

中大醫學院呼吸系統學講座教授許樹昌表示，外科口罩足以預防相關病毒。N95較適合醫護人員等專業人士佩戴，「因為N95口罩封到咁密，（一般人）呼出嘅二氧化碳呼唔晒，會吸返自己嘅二氧化碳，當血嘅二氧化碳含量高，個頭就會痛。」如市民感到不適，很易會用手調較口罩，反而就會弄髒雙手。

春運期間上海虹橋火車站，有旅客戴了雙層口罩防疫。（資料圖片）

13）新型肺炎是香蕉導致的？

丁香醫生團隊闢謠，香蕉並不是新型冠狀病毒的宿主，1月23日，中國科學院院士中國疾控中心主任高福在央視新聞採訪中表示，病毒來源就是武漢華南海鮮市場非法銷售的野生動物。比起香蕉，野味才應該被杜絕。

14）武漢「小湯山」將停工？

武漢市城建局24日晚表示，火神山醫院將於2月1日建成，然後進行醫療設備安裝調試， 2月3日交付投用。

內媒《長江日報》報道指，26日，武漢市委常委會透露，火神山醫院預計2月2日可整體移交軍方管理。

武漢疫情嚴重，醫院人滿為患，大量患者無法就醫，當局興建臨時火神山醫院。（新華社）

15）病毒感染的都是老年人？

丁香醫生團隊闢謠，全年齡段的人都需要做防護。年輕人對病毒不易感染，不代表不會感染。目前，新型冠狀病毒已經確定可以人傳人，並且是以呼吸道傳播為主。

國家衛健委高級別專家組成員曾光27日回應北京2例嬰幼兒病例時稱，原則上所有人都是易感染的，不能排除疫情下沉到青少年的可能，居家少出門是對兒童青少年的有效防護。

16）不吃野味就不會被感染？

丁香醫生團隊闢謠，目前新型冠狀病毒感染已經超出人獸範圍，可以人傳人，以呼吸道傳播為主。

17）吃奧司他韋可以預防新型冠狀病毒？

丁香醫生團隊闢謠，奧司他韋適用於流感治療，對新型冠狀病毒無效。在武漢同濟、武漢協和同時發布新型冠狀病毒肺炎快速診療指南中，也明確指出要避免盲目或不恰當的抗菌藥物治療，尤其是聯合應用廣譜抗菌藥物。因此傳統的抗流感藥物並不能有效預防新型冠狀病毒，而且隨便用藥還會造成一定的健康風險。

18）喝高度酒能抵抗冠狀病毒？

丁香醫生團隊闢謠，酒精的確能殺死病毒。但得是75%濃度以上的酒精消毒產品，而且只能用來體表消毒。喝進身體的高度酒，只會被吸收代謝，不會作用於病毒。

19）吸煙就能預防病毒？

丁香醫生團隊闢謠，吸煙不僅無法對病毒感染產生任何的預防作用，還會刺激呼吸道。煙草中的有害物質還會損傷肺功能、減低身體抵抗力，而增加受到感染的可能，呼出的二手煙霧也會危害到周邊人的健康。另外，吸煙時無法戴口罩，手部會觸碰口鼻，會增加病毒感染風險。

20）出門要戴護目鏡？

丁香醫生團隊闢謠，護目鏡是針對一線臨床醫生的，普通人出門不需要佩戴護目鏡。內地網上各種博主說「出門除了戴口罩，還要戴護目鏡」，是衛健委專家的提醒。實際上，該專家已闢謠。

香港大學醫學院院長梁卓偉25日表示，本港不少人有近視，眼鏡可某程度上避免飛沬，呼籲沒有近視也考慮配平光鏡，在人多地方佩戴保護自己。

1月23日，在上海虹橋火車站，受疫情影響，絕大部分旅客和工作人員都戴上了口罩應對疫情。圖為候車大廳內，一位旅客戴上護目鏡和口罩。（資料圖片）

21）不在疫區不用戴口罩？

丁香醫生團隊闢謠，無論有沒有疫情，都建議戴口罩出門。時值春運，很多病毒攜帶者可能出現在全國各地，而部分攜帶者可能身上還沒有徵狀。這意味著，我們都有可能會接觸到攜帶者。合理佩戴口罩，可有效擋住飛沫，能阻斷病毒直接進入人體內。

武漢肺炎疫情來襲，口罩成為不少人出街必備品。（AFP）

22）燃放煙花可以預防感染？

丁香醫生團隊闢謠，燃放煙花爆竹產生的氣體並不能殺死新型冠狀病毒，除此之外，燃放煙花爆竹產生的二氧化硫還對人體健康有害，如對呼吸系統產生刺激，還有消防隱患，危機生命財產安全。

23）桑拿、汗蒸能預防新型冠狀病毒？

丁香醫生團隊闢謠，殺死冠狀病毒至少需要56℃，30分鐘，可用於物體表面消毒等。桑拿房內溫度的確較高，但人體的體溫是相對恆定的，無法預防病毒。並且桑拿汗蒸的地方通風差、人多，反而增加疾病傳播的機率。且長時間桑拿、汗蒸，可能會出現脫水甚至休克等徵狀。

24）吃乳鐵蛋白能預防新型冠狀病毒？

丁香醫生團隊闢謠，乳鐵蛋白是哺乳動物乳汁中天然存在的一種蛋白質，目前沒有證據表明它可以提高免疫力，更不能預防新型冠狀病毒。

25）沒感冒時，口罩反著戴？

丁香醫生團隊闢謠，口罩正著戴才有用，戴反了，防護力會大大減弱。正確的操作是顏色較深的一面朝外，顏色較淺的朝自己，有金屬條的部分戴在鼻子上，用手捏緊，使口罩上端緊貼鼻樑。

26）口罩用過要剪碎或消毒？

丁香醫生團隊闢謠，口罩只是起到阻擋飛沫的作用，病毒在口罩上殘留的時間和量並不明確。脫口罩時，用手勾住繩子，脫下來直接丟棄即可，不需要做其他處理。如果用手直接接觸口罩面，反而會增加感染風險。

根據香港衛生署指引，脫下口罩後，可將口罩向外對摺（口罩外向部份會向內），才放入膠袋或紙袋內包好，再放入有蓋的垃圾桶內棄置。

27）北京高速封路？

經首發信息中心核實，沒有路段採取封閉措施。此外，據北京市交管局相關知情人士介紹，目前，北京市交管部門沒有採取任何高速公路封路措施。

1月26日，北京市民戴口罩經過北京趙公口長途客運汽車站。（中新社）

28）將有6萬武漢人員到杭州？

杭州市「冠狀病毒肺炎」防控指揮部闢謠，近日網上出現的關於「將有6萬武漢人員從境外來杭」、「杭州於26日中午12點開始封城」等，為不實信息。公安部門對不實信息發布者肖某某等7人依法進行了處理，責令其刪除不實信息。

29）上海已限制外牌車輛進滬？

《解放日報·上觀新聞》記者就此諮詢12122路政服務熱線。客服人員告訴記者，上海不存在「限制外牌車輛進入」的情況，車輛通行正常。此外，記者從上海市公安局相關人員處了解到，公安部門目前並未接到有關「限制外牌車輛進滬」的通知。

30）南京封城、封路？

「南京發布」官微闢謠，從未收到過相關命令。最近，有人網傳南京高速公路禁止外地車輛駛入，據南京交管部門，這種說法純屬謠言，交警只是針對外地車輛，配合衛生部門做好防疫工作。南京交警從未在高速公路設卡阻止外牌車進城，也從未收到過「封城」、「封路」的命令。

31）此次疫情為解放軍導致？

據四川網警消息，1月25日，自貢市網民孫某在微信群內傳播不實言論，稱「此次疫情係解放軍傳播病毒導致」。目前，孫某因散布謠言屬地公安機關處以行政拘留處罰。網警重申：網絡不是法外之地，對於編造，散布謠言，擾亂公共秩序違法行為，公安機關將依法查處。

32）內地人士前赴泰國的簽證可續簽15-60天？

泰移民局闢謠，實際情況是，泰國政府和移民局秉承人道主義精神，針對中國因新冠肺炎疫情關閉個別機場，致使部分要回國卻滯留泰國的中國遊客，實行免除逾期滯留的罰款和懲罰措施。但僅適用於其返程機票和目的地的確是已被被關閉的機場周邊城市的遊客，和真正受影響地區的遊客，其他沒有被關閉機場地區的中國遊客，還是會被照常處以罰金。

33）上海醫療隊只能吃即食麵？

醫療隊醫師組組長、上海市第一人民醫院呼吸與危重症醫學科醫師組組長周新教授，做出回應：政府安排得很好，上海醫療隊到武漢這兩天，沒有吃過一盒即食麵。

1月25日凌晨1時25分，大年初一，來自上海市28家市級醫院和5個區近30家醫院的136名醫護人員，乘坐東航包機抵達武漢，支援湖北抗擊新型肺炎。圖為醫護人員在虹橋機場合影留念。（中新社）

34）山西高速因疫情封閉？

據微博「山西公安」消息，從1月25日夜間開始，山西局部地區降雪，因不具備安全通行條件，多地高速公路臨時交通管制。目前，因降雪臨時封閉的路段已陸續恢復正常通行。為加強疫情防控，省內高速公路出入口均設置了司乘人員體溫檢測點，並非交通管制。

35）武漢紅十字會收服務費？

據武漢市紅十字會官方微博@博愛江城，武漢市紅十字會負責接收捐贈物資，具體的發放和分配由市衛健委統一根據各個醫院的實際需求調撥安排，來運送的車輛由各個醫院自行安排，市紅十字會的轉運車輛也是通過與武漢市交通委員會協調後，免費運送。武漢市紅十字會至今為止的所有工作流程中，均不存在任何收費現象。

36）SARS是美國的生物戰？

經查證，這是內地營銷號造謠。中科院武漢病毒所的石正麗教授團隊經過多年研究發現，SARS病毒的基因與來自雲南山洞裏的菊頭蝠99%吻合。SARS爆發主要集中在中國和亞洲地區，是因為病毒的傳播依賴人傳人，如果沒有感染的人去到其他洲，病毒是沒有辦法跨越大洋傳播的。

37）杭州為控制疫情將封城？

杭州市新冠肺炎防控指揮部發布公告稱，自採取公共衛生事件一級響應以來，杭州市防控「冠狀病毒肺炎」各項工作有序、有力、有效，儘管病例數仍在增加，但均為輸入性病例，並且均按醫學隔離標準和診療規範實施有效管控。為了減少輸入性病例，在一些入城口採取了體溫監測措施，但不存在「封城」等說法。

38）武漢將斷網？

湖北省通信管理局和三大運營商相關權威人士均明確回覆，此傳言純屬子虛烏有，完全是謠言。相反，目前省通管局和運營商正在進一步強化措施保障通信暢通。

39） 鍾南山建議全國人在家隔在家隔離兩周？

廣州醫科大學附屬第一醫院相關負責人表示，鍾南山從未提出「全中國人民在家隔離兩周」的建議。但鍾南山強調注意防護，早發現、早隔離，盡可能減少傳播，減少出現「超級傳播者」的概率。

40）北京為防控疫情將封城？

北京市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作新聞發布會召開，就網絡上流傳的「北京市為防控疫情採取封城措施」的消息，北京市交通委副主任容軍表示，目前，北京市對外交通基本正常，沒有封城也不會封城，但將嚴防疫情通過交通工具傳播。

41）新型冠狀病毒在2018年就發現了？

新型冠狀病毒感染的肺炎疫情發生後，有網友翻出2018年「科學家發現新型冠狀病毒」的舊聞，懷疑「是否兩年前就已發現如今正在肆虐的新型冠狀病毒」。內媒記者向中科院求證，該院武漢病毒研究所稱2018年報道的病毒，與此次引發肺炎疫情的2019-nCov並非同一種病毒。

中國在GISAID基因庫公開新型冠狀病毒的影像。（GISAID圖片, Courtesy: IVDC, China CDC）

42）西寧將關閉超市菜場？

西寧官方稱經核實，此傳言不實，為防治新型冠狀病毒感染的肺炎疫情，有關部門為減少人員密集場所人流量，僅對個別大型商業綜合體的非群眾日常生活必需品銷售場所進行了臨時管理，與市民群眾生活密切相關的超市（含大型商場附設超市）、農貿市場、便利店、連鎖店、配送店、菜店和各類糧油副食供應點均照常營業，且各類貨品準備充足。

43）從武漢回浙江溫嶺縣大溪鎮被抓走？

有網友稱，從武漢回到大溪鎮的一千多人，被公安局全抓走，需隔離15天，政府包了10個賓館。台州網警對此表示，經與屬地核實，並無此事。

44）新加坡拒武漢旅客入境？

有消息稱：新加坡拒逾百名武漢旅客入境。新加坡移民局與關卡局25日表示消息並不是真的，這件事情沒有發生。

45）北京一確診患者逃跑？

北京協和醫院經過多方調查核實，該患者並未失聯。因新型冠狀病毒感染病例的確診或疑似病例的排除，需要經過多次覆核覆驗。該病例後經北京市CDC覆核檢驗為陰性。

46）北京三百多人死亡？

有微信群內網友傳言稱，此次由武漢開始傳播的肺炎疫情，已經導致北京300多人死亡。對此，北京市政府新聞辦公室官方微博指出，該傳言是假的。

47）深圳要封城？

1月26日下午從深圳市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作領導小組辦公室獲悉，有關深圳市將要「封城」的信息，是謠言！

48）日本派出千名醫療人員？

27日下午，網上流傳一張日本媒體報導武漢肺炎疫情的截圖，配文稱「日本派了1000名醫療工作者去武漢」。其實，這是誤解了截圖配文的意思，原意是日本媒體報道中國政府派了1000名醫療工作者去武漢，卻被解讀為日本派了1000名醫療工作者去武漢。

49）帶呼吸閥的口罩沒有用？

丁香醫生團隊闢謠，呼吸閥的氣流是單向向外的，不影響使用者的防護效果。但已經有徵狀的人，建議不要使用帶有呼吸閥的防護口罩，它無法阻擋病毒飛沫溢出。

50）熏醋可以預防新型冠狀病毒？

丁香醫生團隊闢謠，一瓶醋裏的醋酸含量最多也只有5%。將醋裏的醋酸蒸發到空氣中的做法，提升空氣酸度的空間十分有限。另外，熏醋還會帶來副作用。醋酸揮發到房間後，可能對人體的呼吸道粘膜產生刺激作用，導致咽喉不適、噁心及呼吸困難。對呼吸道敏感的兒童、老人，以及有哮喘病史的人而言，熏醋很有可能誘發呼吸系統疾病。

51）上海出租車網約車停運？

27日下午，一則消息稱，自2020年1月28日24時起，市區網約車，出租車一律停止運營。內媒東方網記者致電大眾、強生等叫車服務熱線，均得到否定的答案。滴滴出行、美團出行等網約車平台也對該說法予以否定。此外，這則消息的落款為「上海市城市交通客運管理處」，而上海並沒有這一部門。