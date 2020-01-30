【武漢肺炎】預留充足隔離病房　國家衛健委：非急診手術延後進行

武漢肺炎疫情來勢洶洶，加上內地春節假期將盡，內地醫療機構或將迎來日常就診高峰。國家衛健委周三（29日）發出通知，要求醫療機構加強分級診療，合理疏導就診群眾，防止疫情蔓延擴散，確保新型冠狀病毒感染的肺炎患者醫療救治工作和日常醫療服務有序開展。

通知要求，二級及以上醫療機構可適當增加預約門診號源比例，嚴格控制診間加號，優先接診急危重症患者，引導患者錯峰就診、無緊急情況暫不就診，儘量減少患者聚集。嚴格管控門診候診區域，必要時可進行封閉管理，嚴格執行「一人一診一室」，避免患者二次聚集。

目前內地將醫療機構分為三個等級，由高到低依次為三級、二級、一級。各個等級還分為甲、乙兩等。

慢性病處方可適當延長

通知還提出，有條件的醫療機構可以提供網上或電話問診諮詢服務，對於符合條件的慢性病、老年病患者，處方用量可以適當延長，減少患者來院就診次數。

通知又要求，各級各類醫療機構應當預留充足隔離病房，必要時對其他病房進行改造。對於春節後預約住院的患者，可根據情況適當延後入院時間。合理控制手術數量，按照手術指徵（按：判斷是否有手術必要的標準）安排手術時間，非急診手術延後擇期進行，並向患者做好溝通解釋。

（新京報）