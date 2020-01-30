【武漢肺炎】財政部提出經費保障　前線醫護每人每天補助300元

新型冠狀病毒疫情嚴峻，為進一步防控疫情，財政部與國家衛健委周四（30日）聯合印發通知，在經費保障問題上提出包括落實患者救治費用補助政策、向醫護及防疫人員提供每人每天200元（人民幣．下同）及300元的補助等。

通知文件指出，確診的患者所需要的醫療費用，在基本醫保、大病醫保、醫療救助等按規定支付後，個人負擔部分會由財政部補助。所需資金由地方財政先行支付，中央財政會對地方財政按實際所需的費用，給予60%的補助。

前線醫護人員每人每天可獲300元的補助。（中新社）

此外，文件亦提到要給予參加防治工作的醫務人員和防疫工作者臨時性工作補助，直接接觸待排查病例或確診病例，診斷、治療、護理、醫院感染控制、病例標本採集和病原檢測等工作相關人員，中央財政按照每人每天300元予以補助；對於參加疫情防控的其他醫務人員和防疫工作者，中央財政按照每人每天200元予以補助。相關的補助資金由地方先行墊付，中央財政會再與地方據實結算。而中央級醫療衛生機構則按照屬地原則管理，中央財政補助資金會撥付地方，由地方財政統一分配。

另一方面，通知亦提出醫療衛生機構在展開疫情防控工作時，所需的防護、診斷和治療專用設備，以及快速診斷試劑的採購經費，會由地方財政予以安排，中央財政視情況給予補助。同樣地，中央級醫療衛生機構會按照屬地原則管理，中央財政補助資金撥付地方，由地方財政統一分配。

通知強調各級財政部門要會同衛生健康部門盡快按規定落實上述補助政策，務必做好防控經費保障工作，決不能因為費用問題延誤救治和疫情防控。同時，要及時對相關支出進行嚴格審核，上報國家衛生健康委和財政部，以作為中央財政與地方財政資金結算的依據。

（綜合報道）