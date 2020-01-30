【武漢肺炎】交通部要求「一斷三不斷」　保障春運禁封閉高速公路

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，全國多地都有採取一定程度的交通管制措施，大幅減少人員流動。 針對各地的情況，交通運輸部已發出緊急通知，特別提到不得採取封閉高速公路、阻斷國省幹線公路等措施，要保障春運期間公路基本通行順暢。

交通部指出，交通運輸既是遏制病毒傳播的重要環節，又是服務人民群眾出行、維護社會生產生活秩序，以及保障疫情防控期間醫護人員等重點人群出行和防控物資供應的重要支撐。各地交通運輸部門要會同有關部門，深入展開疫情防控和運輸需求研判，堅持因時因地制宜、分類施策，依法、科學、精準、有效地做好交通運輸防控工作。

武漢市的公共交通幾乎全面暫停。（美聯社）

交通部提到要確保做到「一斷三不斷」，堅決阻斷病毒傳播渠道，保障公路交通網絡不斷、應急運輸綠色通道不斷、必要的群眾生產生活物資的運輸通道不斷。具體而言，包括有嚴格實施交通運輸工具和場站消毒通風、客運服務一線人員防護、乘客體溫檢測、長途客運旅客實名登記等措施，並倡導乘客佩戴口罩乘車；已經暫停交通運輸服務的地區，一旦具備條件，要及時安排相關經營者恢復交通運輸服務等。

此外，交通部表明各地交通運輸部門要按照地方政府或疫情防控領導機構的決策部署，配合公安、衛生健康等部門依法依規展開高速公路出入口、省界和服務區、國省幹線和農村公路等通道管控和體溫檢測工作。但不得採取封閉高速公路、阻斷國省幹線公路等措施，保障春運期間公路基本通行順暢，亦不得簡單採取堆填、挖斷等硬隔離方式，阻礙農村公路交通。與此同時，更要嚴格落實防疫應急運輸車輛綠色通道政策，保障防疫應急物資和人員運輸車輛「不停車、不檢查、不收費」，優先便捷通行。

值得一提是，國家衛健委在周四（30日）舉行的新聞發布會，交通運輸部新聞發言人、政策研究室主任吳春耕有在回答傳媒提問時介紹現時的情況，指出目前全國的省際包車，以及發往湖北的省際客運班線已全部停運，湖北、北京等10個省區市的道路客運全面停運，16個省區市全面暫停省際客運班線，28個省區市的多個城市暫停或者部分暫停城市公交線路，武漢等5個城市暫停城市軌道交通。

（綜合報道）