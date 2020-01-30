【武漢肺炎】《刺針》文章：男性或較女性更易感染新型冠狀病毒

1月29日發表於國際醫學期刊《刺針》（The Lancet，大陸譯作《柳葉刀》）的一篇回顧性研究文章表明，在1月1日至20期間武漢金銀潭醫院收治的99名新型冠狀病毒感染者中，男性多於女性，這一點與SARS和MERS病毒相同。 文章認為，女性的病毒易感性略低可能是因為X染色體和性腺激素的保護，這二者在先天性和適應性免疫中起著重要作用。 論文題為《中國武漢2019新型冠狀病毒肺炎99個病例的流行病學特徵和臨床表現：描述性研究》，通訊作者為武漢金銀潭醫院張麗教授、上海瑞金醫院張欣欣教授。

這項研究包括了武漢金銀潭醫院2020年1月1日至1月20日的所有確診病例。這些病例由RT-PCR（即時定量逆轉錄聚合酶鏈反應）確診，並從流行病學、人口統計學、臨床醫學、放射學等角度分析其特徵和實驗室資料。結果隨訪至1月25日。

研究顯示，在99名患者中，49名有華南海鮮市場接觸史，其中47名長時間接觸，2名短期接觸；患者平均年齡為55.5歲，包括67名男性、32名女性；通過RT-PCR檢測，所有病人都檢測到了2019-nCoV（新型冠狀病毒）；50名患者患有慢性疾病。

武漢醫院的醫務人員身穿防護服接診。（中新社）

研究提醒，儘早發現和及時治療對於2019-nCoV感染病例而言非常重要。應提供有效的生命支援和對併發症的積極治療，以有效降低患者病情的嚴重程度，同時防止這種病毒在中國和世界範圍內擴散。

更可能影響患有合併症的老年男性

研究指出，2019-nCoV感染呈簇狀發作，更可能影響患有合併症的老年男性，並可能導致嚴重甚至致命的呼吸系統疾病，例如急性呼吸窘迫綜合征。

研究人員觀察到，2019-nCoV感染的99例病例中，男性多於女性。這一點與SARS病毒和MERS病毒相同。研究者認為，女性的病毒易感性略低可能是因為X染色體和性腺激素的保護，這二者在先天性和適應性免疫中起著重要作用。

此外，文章說，對於嚴重的混合感染，除了病原體的致病因素外，患者的免疫狀況也是重要因素之一，年齡大、肥胖和合併症可能與死亡率增加有關。當免疫功能低下的人群，例如老年人、糖尿病患者、HIV感染者、長期使用免疫抑制劑的人群和孕婦等感染了2019nCoV，及時使用抗生素預防感染並加強免疫支持治療可能會減少併發症和死亡率。

正在穿戴防護服，進入飛機艙消毒的工作人員。（Reuters）

實驗室測試顯示，大多數患者的淋巴細胞絕對值降低了。這表明2019-nCoV和SARS病毒一樣，可能主要作用於淋巴細胞尤其是T淋巴細胞。

作者亦指出，該研究有一定局限性，包括案例數較少且排除了疑似病例和未確診病例，無法獲得更詳細的患者臨床資訊等。

（新京報）