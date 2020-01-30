【武漢肺炎】湖北黃岡疫情僅次武漢　衛健委主任一問三不知被免職

湖北省武漢市是新型冠狀病毒肺炎疫情的重災區，鄰近的黃岡市情況亦不容樂觀。截至周四（30日）晚上9時正，當地累計確診病例高達496宗，累計死亡人數亦有12人，僅次於武漢市。 內地官媒周三（29日）跟隨中央指導組派出的督查組，到黃岡市拍攝督查核查情況，結果市衛健委主任唐志紅，竟對防控疫情相關的提問一問三不知。 事件引來社會極大關注，唐志紅隨即在周四晚被通報免職，「黃岡市委研究同意，提名免去唐志紅同志黃岡市衛生健康委員會主任職務，其免職按有關法律法辦理」。

唐志紅不停查資料。（影片截圖）

據報道，督查組在會議上先是詢問唐志紅，黃岡市其中一間定點醫院能夠收治多少病人，唐志紅聞言後沉默，督查組遂追問「唐主任，你是主任還是副主任？」，唐志紅就稱「我們有個（主管）醫療的」，但亦承認自己確是「一把手」的主任。其後市疾控中心主任陳明星代答是118人，但唐志紅立即就表示「我記得是200左右」。報道指，唐志紅與陳明星都對督查組的提問含糊其辭，顯然並不清楚定點醫院的收治能力和具體床位數目。

督查組接着再問醫院目前收治多少病人，陳明星回應稱「這個我不太清楚」，而唐志紅在被追問最多能容納多少病人時，就乾脆打電話求救，要求聽電話人盡快前來並告知有關的數字。

唐志紅頻頻打電話求救。（影片截圖）

隨行的官媒記者感到疑惑，直接詢問唐志紅在回答督查組的問題時，一直要查資料、打電話，到底有否確實掌握情況，唐志紅就稱「是啊，我是在問收治多少病人，我問多少病人，因為每天都在變化。」但對於問題的答案，唐志紅仍是表示「這我不知道，我搞不清楚」、「我只知道有多少張床位，你非要問我收治多少病人。」

此外，報道又指，黃岡市現時的疑似病例已有超過1000宗，但無論是市疾控中心的陳明星，還是市衛健委的唐志紅，都不知道當地的檢測能力，唐志紅對此的回應只是「之前也找不到方向。」

唐志紅（右）與陳明星（左）都對督查組的提問含糊其辭。（影片截圖）

值得一提是，湖北省在周三（29日）召開的例行新聞發布會，省長王曉東在會上明確表示「決不能讓黃岡成為第二個武漢」。而國務院、中共中央、中組部、中紀委國家監委等國家黨政部門，日前亦先後表態要求強化問責，懲處失職、瀆職官員。

（綜合報道）