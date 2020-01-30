【武漢肺炎】中紀委：嚴查不作為、亂作為、推諉扯皮、消極應付

據中紀委消息，中央紀委國家監委近日印發《關於貫徹黨中央部署要求、做好新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控監督工作的通知》，要求各地嚴查在抗疫工作中存在的弄虛作假、不作為等問題。

通知指，防控新型冠狀病毒感染的肺炎疫情是當前頭等大事，各級紀檢監察機關要不斷提高政治站位，按照黨中央統一部署，在同級黨委領導下，積極主動履行紀檢監察職責。

通知強調，要推動責任落實，督促落實聯防聯控措施，督促落實社會防控全覆蓋；督促各級黨政領導幹部特別是主要領導幹部切實增強政治責任感，堅守崗位、靠前指揮，守土有責、守土擔責、守土盡責；做實做細日常監督，以強監督促強監管，督促職能部門切實履行行業監管職責；要把握職能定位，注意方式方法，對苗頭性、傾向性問題早發現、早提醒，以監督實效保障疫情防控工作高效順暢開展。

通知要求，要嚴格執行紀律，對貫徹落實黨中央決策部署和習近平總書記重要指示批示敷衍塞責、弄虛作假、陽奉陰違等問題，堅決從嚴查處；對不擔當、不作為、亂作為，推諉扯皮、消極應付等形式主義官僚主義問題，嚴肅查處、推動整改；對在疫情防控工作中失職瀆職、挪用救援款物等違紀違法問題，堅決依紀依法調查處理。

近來，國務院、中共中央、中共中央組織部、最高檢等黨政部門均曾發文，要求強化問責，懲處失職、瀆職官員。