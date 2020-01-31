中國外交部人事調整　前駐蒙古國大使邢海明履新駐韓國大使

1月30日，據中國駐韓國大使館官網消息，新任中國駐韓國大使邢海明抵達首爾履新。

報道稱，韓國外交部高級官員和駐韓國使館金燕光公參等主要負責人到機場迎接。

邢海明在機場接受採訪表示：「很高興回到這片我熟悉的土地。我從事半島方向工作30多年。1992年中韓建交時，我是首批來韓開館的人員之一。這次是我第四次來首爾常駐工作，作為第8任中國駐韓國大使，深感責任重大。當前中韓關係發展勢頭很好，正面臨充實內涵、繼往開來的重要機遇。我和中國駐韓國大使館願同韓國各界人士攜手努力，推動中韓關係取得更大發展，更上一層樓。」

邢海明曾經擔任駐蒙古國大使。（網絡圖片）

使館官網公布的大使履新照片顯示，邢海明赴首爾履新時，處於疫情防治需要，佩戴口罩出席活動。

邢海明在活動上表示，「當前中國人民正同新型冠狀病毒感染肺炎疫情進行鬥爭。在習近平主席親自領導部署下，各方面工作推進富有成效，我們有信心有能力盡快戰勝疫情。」

邢海明還感謝了韓國政府和人民的支持與聲援，並稱中方將繼續本着公開、透明、負責任的態度同國際社會加強合作，也將保障好韓國等所有在華外國人士的健康安全。

資料顯示，邢海明，1964年11月生。曾任中國外交部亞洲司科員，駐朝鮮大使館職員、隨員，外交部亞洲司隨員、三秘，駐韓國大使館三秘，外交部亞洲司三秘、二秘、副處長、處長，駐韓國大使館參贊，駐朝鮮大使館公使銜參贊，駐韓國大使館公使銜參贊等職。

2011年至2015年間，邢海明回到中國外交部亞洲司，任該司參贊、副司長。2015年8月，邢海明獲任駐蒙古國大使，迎來其外交生涯的首個駐外使節職務。