【武漢肺炎】雙黃連抑制病毒引發熱議 上海藥物所回應

北京時間1月31日晚，一則關於「雙黃連口服液可抑制新型冠狀病毒」的消息引發中國社會廣泛關注，有媒體對此進行了後續報道與分析，但結果並不樂觀。

雙黃連口服液一夜間在中國市場成為了搶購對象。（微博@五加紅）

綜合媒體北京時間2月1日報道，在中國官媒新華社旗下微博賬號「新華觀點」1月31日晚間發佈完關於「上海藥物所等機構初步發現中成藥雙黃連口服液可抑制新型冠狀病毒」的消息後，該議題便引發中國社會廣泛關注並且長時間佔據中國社交媒體微博（Weibo）熱搜榜單頭名位置，一些媒體進行了後續報道與相關分析，同時上海藥物所的專家也對此予以了回應，稱目前尚未開展較為詳細的研究，因此「科學的事不想說太過」。

2月1日凌晨，中國醫學健康與醫療健康服務平台「丁香醫生」發表文章對此提出了質疑。該文指出，首先抑制作用是指「通過藥物來控制病毒複製的各個環節，來達到控制病情的效果」，因此這說明如果一個人身體裏有病毒被抑制，那麼前提是他已經被感染，因此也就沒有了預防的必要。其次要想證明一種藥物真實有效，至少需要動物實驗、一期臨床試驗、二期臨床試驗以及三期臨床試驗這四步，而相關報道中並未明確說明實驗究竟進行到了哪一步。最後根據雙黃連口服液藥品說明書內容顯示，該口服液的不良反應包括皮膚瘙癢、皮疹以及噁心、嘔吐等，而服用者卻未必了解。

《中國證券報》旗下新媒體平台「e公司」報道稱，該消息隨後導致網上各種品牌的雙黃連口服液基本脱銷並且使一些生產該藥的廠家受益，其中太龍藥業相關負責人指出，他是剛剛獲悉雙黃連可抑制新型冠狀病毒的消息，儘管該公司曾提前結束春節放假並恢復生產，但未來公司方面將討論關於是否加上生產力度的問題。

此外報道指出，今年1月23日，三精雙黃連口服液被北京市中醫藥管理局正式納入新型冠狀病毒防治方案，而2003年「非典」期間，雙黃連口服液曾被列入《傳染性非典型肺炎診療方案》推薦用藥。

中新社旗下微博賬號「國是直通車」則採訪了上海藥物所專家，後者表示雙黃連口服液對新型冠狀病毒的抑制作用是初步發現，目前還沒有較為詳細的研究，因此不能過分着重該說法的準確性，即「科學的事情我們不想說得太過」。

而當被問到「民眾是否有必要搶購雙黃連」以及「臨床試驗前期是否有相關試驗數據」時，該名專家則未予以回應。

據了解，根據中國國家衛健委公布的數據顯示，截至北京時間1月30日24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團累計報告確診病例9,692例，其中重症病例1,527例，累計死亡病例213例，此外共有疑似病例15,238例，港澳台地區通報確診病例28例。

此外世衛組織30日宣布將武漢新型冠狀病毒感染肺炎疫情定義為「國際關注的突發公共衛生事件」，儘管該組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）強調該決定並非對中國投下「不信任票」並且不建議其他國家對中國採取旅行或貿易禁令，但截至目前已有多國對中國旅客採取限制性措施，多家航空公司暫停中國航班。

仍有諸多迹象顯示，疫情正在向全球擴散，比如31日當天英國、俄羅斯、瑞典相繼確診該國首例新型病毒肺炎病例，加拿大則在剛剛更新了疫情數據，該國目前已確診4例新型冠狀病毒肺炎病例。