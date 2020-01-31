【武漢肺炎】內媒揭廣州仍有野生動物出售　山雞竹鼠蛇貓隨便買

新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，科學家們認為，新型冠狀病毒的來源是武漢一家海鮮市場非法銷售的野生動物。官方早前宣布，在全國疫情解除之前，嚴禁一切形式野生動物交易。 不過有內地傳媒發現，在疫情較嚴重的廣東省，省會廣州市白雲區仍有人偷偷出售竹鼠、山雞、蛇、貓等野生動物。 廣州公安森林分局周五（31日）上午採取行動，帶走涉事攤檔經營者及工人，並在附近出租屋繳獲143隻受保護動物，包括有78條水律蛇、18條舟山眼鏡蛇、10條眼鏡王蛇、5條榕蛇、32隻水雞，以及一批非受保護動物鱷魚龜、甲魚等。

據《南方都市報》報道，被發現有野生動物交易的地方是廣州白雲區的江村農貿批發市場。表面上市場門口有擺放寫有防疫相關要求的告示，並有保安值守，限制所有進入市場的人必須戴口罩，一切井然有序。

男子主動向內媒記者推銷竹鼠、蛇等野生動物。（南方都市報）

惟內媒記者反覆巡查後，在靠近河涌的一處位置，發現有幾個用布全部遮擋的攤檔，裏面持續傳出貓叫聲。報道指，此前廣州本土公益組織「首善志願者中心」的義工提供線報，指江村農貿批發市場的野生動物經營攤檔，除會銷售各類野生動物之外，還非法經營貓狗，甚至寵物貓狗也會被食材進行交易，持續傳出貓叫聲的攤檔可能就是目標所在。

內媒記者直接進入攤檔，發現門口附近有被堆疊起來的雞籠，內部亦有幾個鐵籠，關着一隻野雞、兩隻竹鼠及數隻貓。

內媒記者離開後喬裝再折返，徑直來到攤檔點名要買野味山雞及蛇，旁邊攤檔多名一直假裝不知情的男子就接話，表明有現貨，並攤檔內取出一隻野雞。內媒記者購買野雞後，男子就開始遊說不若也買竹鼠和蛇，「80（人民幣．下同）一斤，這個山雞很瘦」、「那個（竹鼠）也就兩斤多，這個山雞太瘦了，你殺了吃了的話沒肉的」、「水律蛇野生的還是養的？養的80一斤，野生的150塊錢一斤。」

義工直言，江村農貿批發市場是廣州非法出售野生動物最頑固的地方，即使近幾年來屢次舉報，甚至有採取極端行動都無補於事。義工又指，山雞、竹鼠都是被列入允許經營的野生動物，但實際上不法分子正是以此作為法律漏洞，在沒有野生動物的經營許可證下，將野生和養殖的動物混合銷售，而且貨源複雜，「跟蹤觀察了他們好幾年，他們都是在檔口擺一點點做展示，但是長期觀察就會發現，他們整天在賣，檔口裏面總是有東西在展示，因為倉庫是在其它地方，我們的線人和他們買東西，建立信任之後甚麼都能買得到，包括國家保護動物。」

執法人員在附近一間出租屋，繳獲143隻受保護動物及一批非受保護動物。（微博）

值得一提是，國家市場監管總局、農業農村部、國家林草局日前聯合發出公告要求，表明為嚴防疫情，阻斷可能的傳染源和傳播途徑，決定自周日（28日）起至全國疫情解除期間，禁止野生動物交易活動。

（綜合報道）