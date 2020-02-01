【武漢肺炎】鍾南山：和沙士兇險程度比，新型冠狀病毒低一些

1月31日，鍾南山接受北京衛視採訪，回應民眾關心的問題。他在採訪中表示，目前跟SARS極其的兇險程度相比，新型冠狀病毒低一些。他強調，國家有很大的決心，目前除了武漢，其它地方大規模的爆發到現在還沒看見。

據北京衛視《養生堂》1月31日播出的「疫情防控特別節目」，該採訪是1月30日晚，鍾南山剛剛在北京開完會，在趕赴機場準備搭乘航班返回廣州的路上進行的。

鍾南山在途中接受了北京衛視《養生堂》採訪。（網絡圖片）

鍾南山表示，對於治癒出院的患者，還沒有發現有很明顯的後遺症。治癒的可能性以後會大量增加。這個疾病對確診的病人，目前病死率是2.5%。

鍾南山還稱，目前跟SARS極其的兇險程度相比，新型冠狀病毒低一些。

他又稱，在武漢，醫務人員非常辛苦的。確實人們由於受到這個突如其來的不明原因的病毒的感染有一些壓抑。「當時我在跟我的很多學生的交談中，他們的心情也是比較差的，所以當我的學生寫了一個信息來說，在外面的街坊大姐突然唱起國歌，說明大家的士氣已經起來了。」

他表示，自己很感動。為什麼呢？因為幹任何事情，包括對待危重症的傳染病人，重要的就是一個士氣，一個精神，還有一個團結協作的力量，這個是必須要有的一個前提。

1月30日，武漢，海軍軍醫大學醫療隊三病區醫護人員正在穿戴防護用具。（新華社）

對於預判疫情何時結束，鍾南山表示，自己有一個很強烈的感覺，國家是有非常強的群防群控的決心，而且進一步加強了對這方面的措施。「我希望不要出現一個像SARS（沙士）那樣在第三撥還出現沒有受限制的傳播。現在已經採用了極強的干預措施，目前看起來除了武漢以外，其它地方大規模的爆發到現在我還沒看見。所以起碼我相信不會出現像SARS那樣的情況。」

對於如果出現感冒發燒咳嗽要不要馬上去醫院的問題，鍾南山表示，在這個非常時期，有發燒的就應該去看，因為它主要的症狀，還是發燒。另一個很重要的症狀是全身疲勞，有一部分（病人）有乾咳，但沒有痰。假如發現有這些情況，確實要去發熱門診看醫生。必要的時候還應該做一個核酸的檢測。

記者提問，如果接觸到肺炎患者使用或觸摸的東西有無感染可能？鍾南山表示，如果沒有跟患者直接接觸的歷史，或者直接接觸，光是摸他用過的東西，一般應該不會傳染的。沒有那麼嚴重，這是小概率事件。現在主要還是通過飛沫的傳染。另外需要注意的是，糞便的傳染是比較多的。