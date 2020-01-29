【武漢肺炎】袁國勇、鍾南山剖析　為何未來14日成防疫關鍵

新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續擴散，本港今日（29日）新增兩宗初步確診個案，令總確診個案增至10宗，其中一人情況嚴重。 香港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇稱，未來14日是防疫的關鍵。他解釋，「守住呢14日，就會知病毒有無喺香港落地生根」，提醒市民期間應盡量避免外出以防被感染。沙士專家鍾南山亦解釋，發燒是新病毒感染的典型症狀，故需10至14天隔離觀察期。

▼政府推逾10措施阻擋疫潮爆發▼

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袁國勇：必須守住未來14日

袁國勇稱，「要守住呢14日，就會知病毒有無喺香港落地生根。」他又說，未來14日非常重要，雖然本港有部分口岸管制，但效果仍是未知之數，而未來會有20多萬人從內地返港。他表示，春運後可能出現疫區轉移，或有第二波疫情爆發，市民必須做足防疫措施。

他續稱，「香港嘅口罩無咁多」，政府希望市民做到社會疏離（Social distancing），盡量不要外出，不要上學；公務員如非必要，都應留在家完成工作。同時，市民應盡量避免社交接觸，包括接吻、握手等。他直言，本港情況非常危險，隨時成為第二個疫區。他提醒市民隨身帶備酒精搓手液，外出時注意正確戴口罩。

昨日（28日），國家衛健委高級別專家組組長、沙士專家鍾南山亦估計，疫情在未來一周或10天將達到高峰，之後不會再大規模增加。他表示，發燒是新病毒感染的典型症狀，10至14天是很好的隔離觀察期。

▼常見口罩款式防疫效用▼

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每隔8小時應更換口罩

賴偉文補充，市民每隔8小時就應更換口罩，如弄濕口罩或弄污口罩外層便需即時更換，因為口罩已失去保護效力；市民亦應沿鼻樑按緊鐵線，令口罩貼面。

賴偉文表示，一般外科口罩有3層，包括防水層、過濾層及吸濕層，根據世衞外科口罩未有最低標準，各個國家亦有標準量度。現時本港通常採用美國標準（ASTM）揀選口罩。細菌過濾效率1級是大於95%。