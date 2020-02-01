【武漢肺炎】衛健委發布會：尚難證明新型病毒有無母嬰傳播風險

國家衛生健康委2月1日召開新聞發佈會，介紹新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作中孕產婦、嬰幼兒和托育機構的健康防護情況。國家衛健委新聞發言人米鋒主持發布會，北京大學第三醫院產科主任醫師趙揚玉、首都醫科大學附屬北京兒童醫院急診科主任王荃參加了發布會。

中國疾控中心婦幼保健中心首席專家金曦、婦幼司婦女處副處長王亮等作為嘉賓參加了發布會。

國家衛健委新聞發言人米鋒。（直播截圖）

米鋒表示，截至1月31日24時，國家衛生健康委收到累計報告確診病例11791例（江西省、陝西省、甘肅省各核減1例），現有重症病例1795例，累計死亡病例259例，累計治癒出院病例243例，共有疑似病例17988例。目前累計追蹤到密切接觸者136987人，當日解除醫學觀察6509人，共有118478人正在接受醫學觀察。

北醫三院產科主任醫師趙揚玉表示，目前孕婦正常的產檢基本可以保證，建議孕婦要聽從醫生的建議進行產檢。她表示，還有28周以上的孕婦，高齡孕婦，要聽從醫生的建議進行嚴格規律的產檢。

她又指出，孕婦自身的防控非常重要,如果必須要到醫院進行產檢的這些孕婦，到醫院時一定要戴口罩，如果有家屬陪同，也希望家屬戴口罩；另外如果孕婦有發熱，建議她直接先到發熱門診就診，然後根據她檢查的結果，再進行後續檢查的建議。

她還指，希望孕婦到醫院的時候一定要配合醫院進行提問的篩查，包括流行病毒的篩查等等，現在醫院可能會採取一些分散孕婦，包括分時段的就診，避免過多孕婦集中在一起。

北京大學第三醫院產科主任醫師趙揚玉。（直播截圖）

首都醫科大學附屬北京兒童醫院急診科主任王荃表示，需要為孩子做好保護，選擇合適的口罩，不要讓孩子戴大人的口罩；此外，如果孩子不願意戴口罩，家長應以身作則，並採取合適方式勸導孩子，如以遊戲或者講故事方式，此外，她又指出，1歲以下孩子不適合戴口罩。

有記者問及中成藥對於新型冠狀病毒是否有防治作用。對此，米鋒稱，國家衛生健康委和國家中醫藥管理局根據總結疫情防治病例的經驗，新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案施行的第四版，這一版當中對一般治療和重症治療所使用的中西藥物都進行了比較詳細的闡述，大家可以通過國家衛生健康委官網中疫情防控的專題頁面進行查詢。

婦幼司婦女處副處長王亮表示，孕婦、產婦是個特殊群體，他建議孕婦、產婦按照醫生勸告接受治療，疑似或確診新型冠狀病毒感染的孕婦、產婦應集中診治。

首都醫科大學附屬北京兒童醫院急診科主任王荃。（直播截圖）

趙揚玉指出，孕婦、產婦如果確診感染新型病毒，醫生救治以孕婦、產婦生命為首位，在這個前提下考慮胎兒安全。她說，目前對孕婦、產婦治療中使用的大部分用藥是安全的，但是治療比較複雜，很多藥物一起使用時候可能有其他作用產生，對於妊娠期婦女治療藥物使用，需要聽取醫生已經。關於被感染孕婦是否需要繼續妊娠，她說，目前尚無足夠證據證明新型病毒有母胎傳染。她又指出，發病、發熱對早孕期胚胎組織可能有危害。