【武漢肺炎】武漢醫生：1/4同事被感染，連續工作十天不能請假

1月22日，為應對發熱病人因無序就醫帶來交叉感染和疾病傳播問題，武漢市確定「7+7」模式，即在城區7家大型醫院附近，選擇7家二級公立醫院作為發熱門診定點醫院，專門收治發熱病人。 有在前述大型醫院中工作的武漢醫生接受媒體採訪表示，疫情爆發以來，病人有增無減，醫護人員也多有感染，其所在科室有1/4的同事已經被感染。 據了解，這位受訪醫生所在醫院最新通知，由於醫院各科室醫護人員減員情況嚴重，醫院決定每個科室留5名醫生倒班，每班6小時。雖然這樣的值班時長對於已經連續奮戰了10天的醫護人員來說危險係數很高，但醫護人員現在不允許請假，除非被感染。

「7+7」模式中，7家大醫院分別為：同濟醫院、協和醫院、武大人民醫院、武大中南醫院、市一醫院、市中心醫院、市三醫院。7家二級公立醫院為：市漢口醫院、市紅十字會醫院、市七醫院、市四醫院西軟區、市九醫院、市武昌醫院、市五醫院。

1月30日，上述「7+7」中的一家三甲公立醫院一線醫生接受了媒體採訪。

1月29日，在武昌醫院重症監護室，護士在為患者調整輸液泵。（新華社）

這位醫生表示，他所在科室一共有10名醫生，大約20名左右的護士（護士是流動作業的，具體人數並不固定），截至1月29日，共出現疑似感染醫護人員7人。如果把範圍擴大到全醫院的話，截止1月27日，疑似感染醫護人員61名，都出現了發燒、肺部CT有問題的情況。

這位醫生表示，如果是在正常情況下，整個醫院都要被隔離了，但現在是非常時期，醫護人員太緊缺了，目前輕症的醫護人員就自行在家隔離，有兩位同事已經住院，其他未有症狀的同事還在正常上班。

他表示，造成集中交叉感染的主要原因之一，是在疫情還未大規模流行之前，沒能做好防護工作。

29日，在武昌醫院重症監護室，護士在為患者靜脈注射。（新華社）

這位醫生表示，29日晚他值晚班，進病房之前，看到配發的口罩，是普通防塵口罩，並非醫用，但依然使用了，因為他們的值班週期是4小時輪班，晚進去一分鐘，裡面的同事就增加一分風險，所以只好硬上。他說：「在防護裝備上，自從疫情擴散後，我們時時刻刻面臨這樣的問題，吃了上頓，沒有下頓」。

這位醫生介紹，1月31日，其醫院最新通知指示，由於醫院各科室醫護人員減員情況嚴重，醫院決定每個科室留5名醫生倒班，每班6小時。這樣的值班時長對於已經連續奮戰了10天的醫護人員來說危險係數很高，但醫護人員現在不允許請假，除非被感染，否則無法休息。

湖北利川，1月30日，村醫入戶為村民測量體溫。（中新社）

這位醫生表示，理解醫院的壓力，但也不想拿自己的身體開玩笑。他和幾個同事，雖然沒有症狀，都出現晚上畏寒，食欲不振，生物鐘紊亂的狀況，雖然曾經向院方領導反映防護服時效性的問題，被告知沒有商量的餘地。他表示，網絡上有很多文章提到武漢有不少病人高度疑似新冠病毒感染但無法就醫的問題，但從醫護人員的角度來說，他表示：「我們真的盡力了」。

他又表示，過去一段時間，收到了大量來自社會各界的物資募捐，非常感謝社會各界的支援，但其中真正符合醫院標準的物資數量並不多。

（《財經》）