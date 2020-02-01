【武漢肺炎】湖北黃岡限制居民外出　每戶每兩天一人外出採購物資

湖北黃岡市是新型冠狀病毒肺炎疫情的重災區之一，嚴峻程度僅次於武漢市，截至周六（1日）下午3時，黃岡已累計有726宗確診病例，14人死亡。 最大限度減少人員流動，控制疫情傳播，黃岡在當天發出通知，宣布即日起在市區範圍實施居民出行管控措施，每戶每兩天只可指派一名家庭成員外出採購生活物資，解除時間另行通知。

通知稱要嚴格控制市區居民出行，每戶家庭每兩天可指派一名家庭成員上街採購生活物資，其他人員除生病就醫、疫情防控工作需要、在商超和藥店上班外，不得外出。通知要求市區所有黨員幹部、人大代表、政協委員要發揮帶頭作用，管好自己、家人、親屬，並帶動街坊鄰居，協助工作人員勸導各屋苑的居民按要求少出門、少上街、不探訪、不聚集。

黃岡市內到處都有路障。（微博）

通知亦表明，拒不聽從管理勸阻、聚眾鬧事，公安機關要加大打擊力度，但凡發現黨員幹部、公職人員不服從管理，不聽從勸阻，參與聚眾鬧事，亦會提請紀檢監察機關嚴肅問責，同時追究其所在單位主要負責人責任。

與此同時，湖北省民政廳亦於同日宣布，自下周一（3日）起，全省各間婚姻登記機關暫停辦理所有婚姻登記業務，具體恢復時間視疫情防控情況另行通知。

（綜合報道）