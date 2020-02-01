【武漢肺炎】湖北紅十字會承認捐贈物資審核不嚴　追責直接責任人

湖北省紅十字會近日因為捐贈物資的分配問題備受質疑，會方在周六（1日）再次發聲明解釋，承認有審核把關不嚴、執行程序不嚴格等問題，將會對直接責任人依紀依規追責。

事緣湖北省紅十字會日前公開部分外界捐贈物資的流向，結果「莆田系」醫院獲得萬多個N95口罩，相反一直表明物資緊缺的定點醫院卻只有3000個口罩。及後紅十字會解釋部分物資是「定向捐贈」，捐贈者指定受贈單位，此外亦有「打錯字」，該批N95口罩應是KN95口罩，並不能用於定點醫院前線醫護人員防護，但可用於普通防護。

武漢紅十字會的倉庫存放不少物資。（三聯生活周刊）

湖北省紅十字會在周六的聲明中指，被外界視為「莆田系」醫院的武漢仁愛醫院，事實上在1月24日前已設有發熱門診及隔離觀察室，並重申最終給予1.8萬個口罩，是愛心企業的捐贈意向，而且KN95口罩本身並非在新型冠狀病毒肺炎疫情防控用品清單目錄內。

聲明又稱，事發後有連夜召開黨組會議，深刻查找捐贈物資接受分配中的管理問題，「對存在的審核把關不嚴、執行程序不嚴格、工作不細致、作風不紮實等問題，會黨組作出深刻檢討，並將對直接責任人依紀依規追責」。

此外，武漢市政府黨組成員李強日前亦指，武漢紅十字會已接收捐贈物資總值超過6億元（人民幣．下同），包括有9316箱口罩、74522套防護服及80456個護目鏡等。對於雖然接收大量的物資，但醫院內依舊物資緊缺，李強承認其中一個重要原因是消耗量大於供應量，但「工作中也存在一些差距，比如說，周轉不夠快、調撥不夠及時，這些都是需要在工作中加以改進。」

（綜合報道）