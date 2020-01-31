【武漢肺炎】莆田系醫院獲分大量N95口罩？湖北紅會：其實是KN95

新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，醫療物資相當緊缺，湖北省紅十字會日前就公布部分外界捐贈物資的流向，結果被發現臭名遠播的「莆田系」醫院，竟獲得多達1.6萬個N95口罩，相反定點醫院武漢協和醫院卻只有3000個口罩。 湖北省紅十字會的分配方式受質疑，其在周五（31日）回應傳媒查詢時坦言，部分物資是「定向捐贈」，即是由捐贈者指定受贈單位；隨後又在正式說明中指出是「打錯字」，該批N95口罩應是KN95口罩，並不能用於定點醫院前線醫護人員防護，但可用於普通防護。

湖北省紅十字會周四（30日）首次公開疫情以來該會接收捐贈物資的使用情況，據清單顯示，該會共發放超過24.5個口罩，其中協和醫院收到來自陝西韓女士捐贈的3000個口罩。

協和醫院的物資緊缺，雖然不時有外界的捐贈，但院方亦多次公開表示不足，甚至醫用防護物資已達「不是告急，是沒有了」的程度。（中新社）

全稱「華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院」的武漢協和醫院，是被武漢市政府指定的定點診治發熱病例醫院之一。院方至今已多次公開表示物資緊缺，急需捐贈，甚至醫用防護物資已達「不是告急，是沒有了」的程度。至於被指是莆田系的武漢仁愛醫院，其是一間以整形、生殖治療為主的醫院，卻收到1.6萬個N95口罩。

針對捐贈物資分配不合理的質疑，湖北省紅十字會國內物資捐贈聯繫人，在回覆內地傳媒時表示，部分捐贈物資為定向捐贈。目前外界捐贈的物資必須透過紅十字會開具的通行單才能進入武漢，但定向捐贈的情況稍有不同，雖然前期仍要通過審核，但實際發放是捐贈者與受贈單位的聯繫人直接對接。

另據湖北省紅十字會在官網上的公告，該會是按一定標準接收疫情防控相關物資，捐贈方需填寫捐贈意向及相應證明資料以供審核，捐贈意向書分為「定向」或者「非定向」兩種，前者是由捐贈者與受贈單位對接溝通後，直接按受贈單位提供的地址發貨；後者則是由湖北省肺炎防控指揮部統一調配，再運送往該會提供的受贈單位。

湖北省紅十字會在正式說明中解釋是「打錯字」。（微博）

湖北省紅十字會在正式說明中則指，經複核後發現因工作失誤導致公開的訊息不準確，N95口罩要更正為KN95口罩，武漢仁愛醫院共獲1.8萬個。會方指，經向衛生健康部門了解，KN95口罩不能用於新型冠狀病毒肺炎治療定點醫院前線醫護人員防護，但可用於普通防護。會方對因工作失誤導致捐贈訊息發布不準確表示歉意。

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醫用防護口罩、N95口罩與KN95口罩的區別：

醫用防護口罩：符合中國GB 19083-2010強制性標準，過濾效率≥95%（使用非油性顆粒物測試）；要求通過合成血液穿透測試（防止體液噴濺），要求符合微生物指標 N95口罩：美國NIOSH認證，非油性顆粒物過濾效率≥95%。 KN95口罩：符合中國GB 2626強制性標準，非油性顆粒物過濾效率≥95%。

值得一提是，以上三種級別口罩的過濾效率，測試方法是一模一樣，故過濾效率級別亦是一致。

（綜合報道）