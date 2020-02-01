【武漢肺炎】上海肺炎防控中醫藥專家組成員：不建議服用雙黃蓮

早前，上海藥物所及武漢病毒所聯合研究初步發現，中成藥「雙黃連口服液」可抑制新型冠狀病毒。消息傳出後，各地藥店「雙黃連口服液」迅速被搶購一空。 不過，上海中醫藥專家今天（1日）表示，包括雙黃連口服液在內，目前沒有任何一個藥物對新型冠狀病毒有確鑿的預防作用，不主張健康人群大規模吃中藥預防新冠病毒。

上海中醫藥大學附屬曙光醫院呼吸科主任、上海市防控新冠肺炎中醫藥專家組成員張煒表示，不建議市民自行服用雙黃連來預防新冠病毒感染，其是否能有效抗擊新冠病毒，還需要嚴謹的臨床研究。

昨天（1月31日）晚上，多個城市都出現了市民排隊買雙黃連口服液的現象。（微博）

張煒提及，無論中藥還是西藥，其實在實驗室研究中對新冠病毒有抑制作用的藥物很多，可關鍵在於，可否在人體上有效仍需要進一步臨床研究，這和藥物作用、使用劑量也密切有關。雙黃連如果在臨床上需要很高劑量，人體是不能耐受的。

針對目前大量市民搶購雙黃連口服液的行為，張煒稱還應「對症下藥」。雙黃連口服液一般適用於咽喉疼痛、感冒等症狀，只有身體出現這些不適症狀時才可服藥。此外，他說胃腸道功能較弱，陽虛畏寒體質的人，最好不要服用，容易越吃越寒。

「目前，上海中醫專家組沒有推薦任何針對新冠病毒的藥物預防方案，因為目前還沒有任何藥物明確可以預防新型冠狀病毒。」張煒說。

許多藥店的雙黃連口服液被搶購一空。（微博）

2月1日，上海市中醫藥防控新型冠狀病毒感染肺炎專家組組長、上海中醫藥大學附屬龍華醫院終身教授吳銀根在接受《人民日報》採訪時也表示，醫學界對新冠病毒的認識才剛剛開始，如何預防該病毒尚無統一方案和意見，目前所謂的預防中藥方並不很確切。

吳銀根對雙黃連口服液的功效沒有發表意見，但他強調，不主張健康人群大規模吃中藥預防新冠病毒。

此前，世界衛生組織也發佈消息稱，截至目前，還沒有預防和治療新型冠狀病毒的藥物，特定的治療方法正在研究中，並將通過臨床試驗進一步測試。

（澎湃新聞）