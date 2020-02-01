【武漢肺炎】美NGO：大陸254人涉「造謠傳謠」被處理

新型冠狀病毒疫情持續，目前大陸各地已確診逾萬病例。早前媒體披露，在去年底至今年1月初，疫情仍未大規模爆發之際，曾有8名醫生在網上發布「疑似非典（沙士，SARS）」消息，結果卻被指「造謠」，遭警方約談處理。此事在內地網絡引起極大關注，而官方在疫情爆發以來的言論管制也引起注意。

1月31日，總部位於美國華盛頓的NGO「中國人權捍衛者」（Chinese Human Rights Defenders，GHRD）發佈了一份聲明，呼籲中國不要在抗擊疫情的過程中犧牲人權，包括對所謂傳謠者的「任意羈押和恐嚇、刪帖和資訊審查，亦批評政府壟斷資訊發佈和捐贈物資調配，壓制公民社會的努力」等。

值得注意的是，GHRD通過統計大陸媒體信息，發現1月22日至28日，大陸已經有超過200人因傳播各類「謠言」而被處以拘留、訓誡等處分。

從其統計的內地媒體報導信息來看，這些被處分者多被處以三至五天的拘留，而其所發布的信息也多涉及其所居住地疫情，如1月25日，浙江橫店一市民稱「橫店商貿城裡塘村有一個病人湖北回來的確診了，全村封鎖了，最近別出門」而被拘留五日，警方指他「虚构事实扰乱公共秩序」；黑龍江哈爾濱一名男子18日微信發布信息稱「都別出來了，尚志（位於黑龍江的一個市）有從武漢回來的，高燒 39 度不下，現在已經隔離了」，被警方指「視頻流傳後，在尚志市造成一定範圍的恐慌，引起社會不良影響」，遭拘留10日。

不過，內地媒體報導顯示，亦有部分人士涉嫌惡意發布不實信息，例如1月24日，浙江慈溪一名人士發布他人照片並稱「此人從武漢攜帶大量病毒回慈溪，望大家快速轉發」而被警方拘留10日，警方指此人「因生意合作分歧，懷恨在心，編輯被害人照片散佈謠言」。