【武漢肺炎】青島警方拘4人　指造謠傳謠發現來自武漢疑似病例

據青島市公安局22日（周三）通報，21日（周二）有網民在微信群傳發當地發現1名來自武漢的疑似新型冠狀病毒肺炎病例的謠言，4人遭拘捕。

內地新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散。（香港01製圖）

通報指，21日，涉事網民在微信群傳發「齊魯網閃電新聞發布山東省青島市即墨區北安街道發現1名來自武漢的疑似新型冠狀病毒感染的肺炎病例」謠言。當地警方於當晚查獲造謠者楊某傑（男，26歲）及散播謠言者王某世（男，54歲）、王某錦（男，21歲）、安某芹（女，43歲），四人均為青島市即墨區人。

經審查，該四人對編造謠言、傳播謠言的違法犯罪行為供認不諱。目前，即墨警方依法對涉嫌編造、故意傳播虛假信息罪疑犯楊某傑刑事拘留，對涉嫌擾亂公共秩序違法行為人王某世等三人分別處以行政拘留七日、五日的行政處罰。

國務院新聞辦公室22日上午10時舉行新聞發布會，國家衛生健康委員會副主任李斌介紹新型冠狀病毒感染的肺炎防控工作有關情況。截至10時，共確診440例新型冠狀病毒感染的肺炎病例，其中死亡9例。

此外，21日，山東確診1例新型冠狀病毒感染的肺炎患者。患者為37歲男性，武漢人，在山東日照市工作。因發燒等徵狀，於17日在日照市就診，當晚自行至青島市就診。經預檢分診了解到其發病前兩周內有武漢居住史，立即被收治入院隔離治療。目前，患者生命體徵平穩。青島市8名、日照市45名密切接觸者正接受醫學觀察。