【武漢肺炎】火神山醫院正式交付軍隊　空軍運送人員物資到武漢

武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散。湖北武漢市防疫指揮部自後落實趕工興建臨時醫院「火神山醫院」、「雷神山醫院」，參照2003年沙士期間北京「小湯山」模式。 火神山醫院建築面積34000平方米，有1000張床，會在2月2號晚上投用，在2月3日可以正式收治病人；雷神山醫院總建築面積75000平米，將有1500張病床，預計將在2月5日晚交付投用，將在2月6日正式收治病人。

武漢市市長周先旺（左）和聯勤保障部隊白忠斌副司令員（右）在武漢火神山醫院簽署互換交接文件。（央視）

今天（2日）上午，武漢火神山醫院舉行交付儀式，武漢市市長周先旺和聯勤保障部隊白忠斌副司令員在武漢火神山醫院簽署互換交接文件，標誌著火神山醫院正式交付人民軍隊醫務工作者。

火神山醫院將在2月3日正式收治病人。（新華社）

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軍隊抽組醫護人員 承擔醫療救治任務

經中央軍委主席習近平批准，軍隊抽組1400名醫護人員於2月3日起承擔武漢火神山新型冠狀病毒感染肺炎專科醫院醫療救治任務。該醫院主要救治確診患者，編設床位1000張，開設重症監護病區、重症病區、普通病區，設置感染控制、檢驗、特診、放射診斷等輔助科室。

此次抽組的醫療力量來自全軍不同的醫療單位，其中，聯勤保障部隊所屬醫院抽組950人，先期抵達的陸軍軍醫大學、海軍軍醫大學、空軍軍醫大學450人納入統一編組。此外，從解放軍疾病預防控制中心、軍事科學院軍事醫學研究院抽組15名專家組成聯合專家組，現地指導醫院疫情防控工作。

報道指，火神山醫院醫護人員中有不少人曾參加小湯山醫院抗擊非典任務以及援助塞拉利昂、利比里亞抗擊埃博拉疫情任務，具有豐富的傳染病救治經驗。

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空軍8架大型運輸機抵達武漢

另一方面，今（2月2日）早，空軍出動8架大型運輸機，從瀋陽、蘭州、南京、廣州四地出發，空運醫療隊隊員和醫療物資飛赴武漢。8架飛機依次降落在武漢天河機場，將醫務人員和醫療物資送到最需要的地方。

據知，這是繼汶川、玉樹抗震救災之後，空軍參與非戰爭軍事行動同時出動大型運輸機數量最多的一次。