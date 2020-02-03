【武漢肺炎】武漢紅十字會陷爭議　民企九州通接管物資分配工作

武漢肺炎疫情持續蔓延致醫療物資緊缺，武漢紅十字會日前因物資調配問題，引發輿論關注。但據最新消息，目前倉庫現場已由專業醫療物資企業接管。

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綜合媒體2月2日報道，九州通醫藥集團股份有限公司代替武漢紅十字會負責捐贈物資的入庫、分配等工作。網傳現場影片顯示，工作人員將捐贈物資分類整齊擺放，並在物品上張貼了明細表。

九州通項目經理稱，對口罩、隔離服、護目鏡等物資建立了應急專區，每兩個小時報告庫存，按照指揮部的計劃出庫、選貨。

負責人還表示，緊急的醫療物資在兩個小時之內就可以完成從到貨到分配的過程。緊急物資也會安排在抵達武漢後直接分發，不一定要到倉庫再分發。「大批量、急用的物資，我們現在在機場，只要下了飛機就找一個地方，再進行分配。」

對於定向捐贈物資，倉庫方表示，物品到期後會安排統一配送，但受贈方也可以憑醫院出具的取貨聯繫函和捐贈者的捐贈函到倉庫直接領取。

在當前武漢肺炎疫情的嚴峻考驗下，當地紅十字會暴露出種種問題，備受質疑。

1月26日，多張聊天截圖在網絡上流傳，聲稱「武漢市紅十字會向上海醫療隊收取6%至8%捐贈服務費，否則拒收防護服等醫療物資」，以及「武漢紅十字會切斷了所有民間自主途徑，將所有物資統一調配」。對此，許多網友要求武漢紅十字會做出公開解釋。

武漢紅十字會在聲明中表示，不僅不存在收費現象，而且他們只負責接收捐贈物資，具體的發放和分配均由武漢市衛健委統一調撥安排。

1月30日，湖北省紅十字會第一次公布了本次疫情以來該會接收捐贈物資使用情況。其中，莆田系民營醫院武漢仁愛醫院獲得捐贈遭到外界質疑。資料顯示，武漢仁愛醫院，是一家以整形、生殖為主業的醫院，而其首頁廣告的推薦，也是「武漢無痛人流不孕不育四維彩超」。

一家做「人流」（人工流產）的醫院，需要1.6萬個N95口罩，而作為收治疫病患者主力之一的武漢協和醫院，反而只有3,000個普通口罩。事件發生後，一時間在網絡傳開，湖北紅十字會也被推到了風口浪尖。

內地網絡流傳影片顯示，一名男子直接從武漢紅十字會臨時倉庫提出一箱3M口罩放入車中，聲稱「配給領導的物資」。（影片截圖）

另據2月1日網絡流傳影片顯示，一名男子直接從武漢紅十字會臨時倉庫提出一箱3M口罩放入車中，聲稱「配給領導的物資」。

當日，央視記者探訪武漢紅十字會還遭到保安阻攔。保安表示：「我有我的職責，別為難我」。交涉過程中直播被切斷。

2月2日，武漢市政府回應指，經查，2020年2月1日下午14時30分，市政府辦公廳疫情防控工作專班相關人員參加市應急物資儲備與管理工作會議時，找市應急物資儲存倉庫管理人員領取口罩等相關防護用品。市應急物資儲存倉庫管理人員對整批物資統一辦理過登記、審批等手續。