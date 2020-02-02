【武漢肺炎】病人糞便含病毒　專家憂似沙士　籲每日注水入U型渠

引致武漢肺炎的新型冠狀病毒可人傳人，不止飛沫可傳播。本港至今日（2日）中午錄得14宗新型冠狀病毒肺炎個案，而澳門傍晚公布累計有8宗個案，當中5人腹瀉，其糞便樣本均對新型病毒呈陽性反應。 香港大學感染及傳染病中心總監何栢良指，近期科學實證顯示今次與2003年沙士時情況一樣，病毒在糞便內可存活長達4日，病毒或經糞便傳播。由於沙士在住宅大廈爆發的原因之一，是大廈的U型去水渠乾涸致隔氣失效，病毒經飛沫倒流入浴室。 何栢良強調「病毒唔等人」，市民應馬上行動，每日注水至浴室的地下去水渠防止乾涸，平日沖廁前蓋好廁板，務求將疫症傷亡減至最低。

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何栢良：沙士病毒在糞便中存活4日

澳門傍晚公布累計錄得8宗個案，當中有5人腹瀉，有水樣糞便，其糞便樣本均對新型病毒呈陽性反應。

港大感染及傳染病中心總監何栢良指，繼早前深圳一間醫院公布，有患者大便樣本驗出新型病毒後，愈來愈多科學實證顯示，今次新冠狀病毒與2003年沙士時情況一樣，當年沙士病毒在糞便內可存活長達4日，病毒或經糞便傳播，而沙士在住宅大廈爆發的原因之一，是大廈的U型去水渠乾涸致隔氣失效，病毒經飛沫倒流入浴室。

2003年沙士爆發，單在淘大花園E座已逾300人感染，源於大廈的U型聚水管乾涸，隔氣失效致病毒倒流傳入浴室。（Kin_Cheung／路透社）

須防止U型去水渠乾涸

2003年淘大花園爆發沙士，是因為有帶病毒到訪，帶病毒糞便進入污水渠後，透過乾涸的U型去水渠進入住宅，造成大爆發。

何栢良建議市民應立即採取針對性的防疫措施，例如應每日注水至浴室的地下U型去水渠，防止乾涸，以免病毒經飛沫倒流入屋內，他指倒清水已經足夠，不需用漂白水，因若眾多市民一同使用漂白水或引致嚴重的環境污染問題。他又提醒市民，應在沖廁前蓋好廁所板，並強調「病毒唔等人」，市民應每日做好簡單措施，務求將疫症傷亡減至最低。