【武漢肺炎】中國初步選出治療藥物　疫苗研發進展披露

中國武漢肺炎疫情仍在不斷蔓延，患者救治及疫苗研發問題受到廣泛關注。據最新消息，中國已初步篩選出三種治療藥物，疫苗研發工作也在緊鑼密鼓地開展。

專家建議民眾加強防護，減少外出。（Reuters）

湖北高層2月2日召開新聞發佈會，湖北省科技廳廳長王煒在會上表示，目前已初步篩選出三種治療藥物，在細胞層面能有效地抑制新型冠狀病毒的複製，其在人體上的作用有待臨床試驗。

另據中國工程院院士、衛健委高級別專家組成員李蘭娟透露，「在浙江省，我們的P3是傳染病診治國家重點實驗室，在P3已經分離到8株病毒，那麼其中有幾株非常適合做疫苗，所以現在也在緊鑼密鼓地開展。」

2月2日，由李蘭娟院士帶領的10人左右醫療團隊赴武漢有關醫院展開患者救治工作。（中新社）

另外，武漢大學人民醫院和中科院武漢病毒研究所聯合研究發現，在新型肺炎患者的大便和肛拭子中也發現病毒核酸。研究團隊據此提出，在前期國家權威指南提出的飛沫傳播、接觸傳播的基礎上，新冠病毒還存在一定的糞口傳播。

對此，李蘭娟院士表示，因為傳染病的傳播有呼吸道的傳播，也可能有消化道的傳播。「現在在糞便當中有部分也檢測到有病毒的核酸，所以我們現在也在檢測是否能夠真正檢測到病毒，假如說在腸道大便中也能檢測到病毒，那說明可能在消化道也會存在」。

她進一步稱，「明確這個問題，我想已經很快了，我們在酸性裏有檢測到，但是能不能真正的分離到病毒，還要不斷實踐，很快的就能夠把它明確起來。」

對於新出現的糞便中存在病毒一事，中國衛健委指，糞口傳播成為新傳播途徑還沒有定論，目前傳播途徑仍是近距離飛沫傳播和接觸傳播。

不過，中國知名專家鍾南山院士2日稱，新型冠狀病毒有可能通過糞口傳播。現在這個問題應該非常重視，因為在糞便裏發現病毒，糞便是否傳染病毒值得高度警惕。

他說，從調查來看，已經患病的人，在糞便帶病毒有多少，要一步一步來調查。從了解來看，尿初步沒有，但大便確實要引起注意。有些地方很高，要引起警惕。