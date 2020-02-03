【武漢肺炎】防疫失職失責　浙江樂清副市長陳微燕等3人被處分

中國開展武漢肺炎疫情防控工作以來，已有多地官員遭處分。近日，浙江省再通報包括樂清副市長陳微燕等3名官員因失職遭處分。

據浙江省紀委監委網站通報指出，樂清市疾病控制中心未對確診病例密切接觸者數據進行認真審核，致使相關人員漏排；未對鄉鎮（街道）上報的密切接觸者排查數據進行系統登記，致使數據漏報；未將感染7人的聚集性疫情及時上報，致使疫情防控出現漏洞；由此，對疫情防控工作造成不良後果。

樂清市分管副市長、市疫情防控領導小組副組長兼辦公室主任陳微燕（中）受到黨內嚴重警告處分。（網上圖片）

對於上述問題，樂清市分管副市長、市疫情防控領導小組副組長兼辦公室主任陳微燕受到黨內嚴重警告處分，樂清市衛生和健康局黨委委員、市疾病控制中心主任倪成劍、樂清市衛生和健康局黨委書記、局長謝明榮均受免職處理。

武漢肺炎疫情持續蔓延，中國近幾日確診人數持續增加。（AP）

分省而言，湖北省仍是疫情重災區，但浙江省情況不容樂觀。2月2日浙江新增確診病例63例，新增出院病例13例。目前累計新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例724例，現有重症病例58例（其中危重12例），累計出院36例。

其中，温州更是防疫工作重點關注的對象。此前，温州市副市長湯筱疏在浙江省第三場新聞發佈會上透露，温州在武漢經商、務工、就學的有18萬人左右。武漢封城後，1月23日至27日的5天時間，仍舊有1.88萬湖北特別是武漢人員進入温州，平均每天3,600多人進入，給温州的防控工作帶來了極大的輸入性風險。

温州更是防疫工作重點關注的對象。（資料圖片）

據內媒《每日經濟新聞》報道，一名温州商人介紹稱，温州人在武漢等地經商規模頗大，涉及服裝批發、零售、房地產、電器電纜等多個行業。

為了加強防控，自2月1日24時起至2月8日24時，温州市嚴格控制居民出行，每家每兩天可派1人出門採購。2月2日10時起，温州臨時關閉46個高速收費站，保留9個高速收費站正常開放。

在武漢疫情持續蔓延的嚴峻考驗下，湖北、湖南、河北等多地通報處分防疫抗疫官員。2月1日，湖北黃岡公布，處理、處分黨政官員337人，免職6名官員，其中3名是正縣級官員，3名是鄉鎮級官員；湖南省則通報3起違反防疫抗疫工作紀律的官員，包括岳陽市南湖新區衛生健康局局長唐虎、冷水江市委辦副主任蔡俊峰、市政府辦副主任楊文、漣源市古塘鄉黨委副書記、鄉長賀永。

2月2日，河北省通報張家口市宣化區委書記張聰受到誡勉，宣化區政府黨組副書記張國慶、區公安分局政委郭曉毅分別受到黨內警告處分。