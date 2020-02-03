【武漢肺炎．多圖】火神山醫院接收首批患者　實拍病房內部設施

武漢火神山醫院在周日（2日）正式交付軍方，周一（3日）開始接收病人，以舒緩緊張的醫院床位。3日早上，武漢市急救中心10輛救護車集結待命，開始向火神山醫院轉運患者。 中國建築國際集團有限公司3日在微博發布一組火神山醫院病房實拍圖片。此外，官媒央視記者亦探訪病房內部，拍攝各項設施並介紹用途。

據了解，火神山醫院不設門診，主要救治確診新型冠狀病毒感染的肺炎患者，編設床位1000張，開設重症監護病區、重症病區、普通病區，設置感染控制、檢驗、特診、放射診斷等輔助科室。

央視記者探訪醫院內部。報道影片顯示，每個病房佈置兩張專用病床，房間中有一個單獨的小窗口，還有一個玻璃窗，方便醫護人員拿取物品。病房裏的空調、通風設施、消毒設備全部安裝到位。病房還配備一個獨立衛生間，內置馬桶、洗面盆、熱水器、淋浴設施等。

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央視記者在報道中指出，每個病床上都準備了柔軟舒適的被子和枕頭，且全部都是新配置的，床的軟硬度與醫院是一樣的。牆上的氧氣管道連接到床頭，便於接入需要吸氧病人的吸氧管。

另外，床旁邊還有儲物櫃和專業醫療儀器。考慮到現在是冬季，室溫較低，每個房間還配備了空調。通風管道則會將淨化後的空氣輸送到房間裏，每個房間還配備空氣淨化器。

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據報道，經中央軍委主席習近平批准，軍隊抽組1400名醫護人員已於3日起承擔火神山醫院醫療救治任務。醫護人員中有不少人曾參加北京小湯山醫院抗擊非典任務以及援助非洲塞拉利昂、利比里亞抗擊伊波拉疫情任務，具有豐富的傳染病救治經驗。

（央視新聞）