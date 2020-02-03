【武漢肺炎】網傳美對華豁免抗病毒藥物專利　環時闢謠

中國武漢肺炎疫情仍在不斷蔓延，患者治療藥物研發問題得到關注。近日，一則關於「美國總統為中國豁免了一種能治療武漢肺炎疫情藥物瑞德西韋（Remdesivir）專利，令中國可以直接仿製這種藥物治病救人」的網絡消息引起關注。

武漢肺炎疫情持續蔓延，中國近幾日確診人數持續增加。（Reuters）

綜合媒體2月3日報道，對於上述流傳的消息，官媒《環球時報》於3日發文闢謠稱，這是一個不實的虛假信息，查詢宣稱信息來源「彭博」和「白宮官網」發現，並沒有為中國豁免藥物專利這些內容。

中日友好醫院官網今2日發布消息稱，該院在武漢疫區牽頭開展瑞德西韋（Remdesivir）治療2019-nCoV新型冠狀病毒臨床研究。（資料圖片）

其中，只有美國彭博社在1月27日和2月1日曾刊登過兩篇提到美國藥企吉利德在與中國方面合作，測試該公司的藥物瑞德西韋是否對新型冠狀病毒有效。但這兩篇報道中並沒有一個地方提到「美國總統特朗普（Donald Trump）特批豁免瑞德西韋對中國的專利」這樣的內容。

而且美國藥企吉利德官網也沒有「豁免對中國的專利」這樣的消息。

事實上，瑞德西韋最早是吉利德針對埃博拉病毒研發的一款藥物，已經在海外完成了一、二期臨床試驗。

而瑞德西韋如今以會在新型冠狀病毒疫情中引發關注，是因為前不久美國的醫生在給美國首例新型冠狀病毒肺炎患者治療時，為了緩解其出現的高燒重症的情況，通過「同情使用」制度給該患者試用了瑞德西韋，結果患者的症狀在一天後出現了緩解，且沒有出現明顯的副作用。於是，參與治療的美國醫生們便撰寫論文介紹了這一情況，進而引起媒體和公眾的興趣乃至期待。

圖為2019新型冠狀病毒影像。（China CDC）

然而，其中一位治療的醫生在接受《華爾街日報》採訪時特別強調，瑞德西韋必須經過更大量的臨床測試，才能確定其是否能「安全有效」的應對新型冠狀病毒。畢竟，雖然美國首位感染病例在使用該藥物後症狀緩解，這個臨床樣本太有限了，還不足以證明什麼。

研發瑞德西韋的藥企吉利德也發佈的聲明指，該藥物目前尚未在全球任何一個地方上市，也尚未證明能安全有效地對抗病毒。因而，「中國仿製藥物」一說自然就不攻自破。

不過，吉利德公司目前確實在與中國方面就研究瑞德西韋的療效展開合作。

據內媒澎湃新聞2月2日報道，中日友好醫院的曹彬教授將負責牽頭與吉利德在中國進行藥物的臨床試驗，對270名新型冠裝病的感染者進行臨床對照研究。

2月2日上午，中國國家藥監局藥品評審中心（CDE）網站顯示，新型冠狀病毒肺炎的潛在藥物瑞德西韋臨床試驗申請已經獲受理。受理文件顯示，註冊企業為吉利德科學與中國醫學科學院藥物研究所。

但是這些公告中，同樣沒有提及任何「特朗普特批豁免專利，允許中國仿製藥物」的信息。

因此，可以得知，目前只是吉利德公司與中國方面共同開展臨床試驗的研究，「藥物專利豁免」只是以訛傳訛罷了。