【武漢肺炎】改善管理亂象　山東紅十字會物資「分配權」被收歸

武漢肺炎疫情蔓延，在疫情防控過程中，扮演重要角色的紅十字會運行弊端盡顯。中國紅十字會再次成為眾矢之的。為了改善分配捐款物資時的管理亂象，山東紅十字會提出，「紅十字會等只接收捐贈，款物由省裏統一調撥使用。」

武漢疫情蔓延下的醫療物資成為緊缺資源。（AP）

2月2日下午，山東省政府召開新聞發佈會，介紹聯防聯控情況和部署並回答記者提問。

山東省委常委、常務副省長王書堅表示：「慈善機構、紅十字會只是接收捐贈單位，若款物由其直接分配，則存在很大的隨意性，容易引起質疑。」經研究，山東確定，募集款物由省委領導小組統籌分配使用——省級募集的由該省衛生健康委有關單位提出分配方案，省委領導小組統一調撥使用；各地市的募集，由各市領導小組提出分配方案，報山東省委領導小組審核批准後，各市統一調撥使用。

據官方數據顯示，截至2月3日12時，山東省累計確診病例259例，無死亡病例，追蹤到密切接觸者8,209人，尚有6,365人正在接受醫學觀察。

截至2月1日24時，山東通過省慈善總會、省紅十字會和其他慈善組織募集疫情防控款物49,694.52萬元人民幣，其中，募集資金43,560萬元人民幣，募集物資折款6,134.52萬元人民幣。

對於前期募集的款物，山東將於2月3日下午前全部分配到位。「此外，對於疫情捐贈款物，各級慈善組織、紅十字會一律不準收手續費、管理費，把每一分錢都用到最需要的地方。」

此後，山東還將每3天制定一次使用分配方案，確保做到快結快清，及時將愛心轉化成助力疫情防控的正能量。同時，統一發布全省捐贈款物接收、使用情況信息。

《新京報》旗下的微信公眾號長安街知事稱，山東的舉措符合國家有關部門的精神。1月26日，中國民政部發布《關於動員慈善力量依法有序參與新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作的公告》。

公告第二條明確提出，慈善組織為武漢疫情防控工作募集的款物，由湖北省紅十字會、湖北省慈善總會、湖北省青少年發展基金會、武漢市慈善總會、武漢市紅十字會接收，除定向捐贈外，原則上服從湖北省、武漢市等地新型冠狀病毒感染的肺炎防控指揮部的統一調配。

簡而言之，捐贈款物的分配權在湖北省、武漢市防控指揮部。