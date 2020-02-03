【武漢肺炎】武漢殯葬人員：全員待命通宵工作　防護物資非常短缺

﻿武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，截至今日（3日）下午5時，內地已有17,300多宗確診病例，死亡個案361宗，當中湖北省有350人死亡。疫情最初爆發地武漢的殯葬從業人員，數日以來承擔高強度工作，面臨極大身心壓力和健康風險。 內媒《騰訊新聞》採訪到在武昌殯儀館工作的老黃（化名）。他表示，自農曆年初二開始，全館所有員工都必須上班，沒有一個人休息，甚至連續上班超過24小時；而他們的防護物資目前非常短缺，希望外界提供援助。

武漢民政局規定，當前武漢市區3間殯儀館中，漢口殯儀館負責接運確診患者遺體，武昌殯儀館和青山殯儀館則負責接運市內其他遺體，其中包括疑似患者和普通死者的遺體。

老黃表示，最近是他從事殯葬工作近10年以來最累的一段時間，直言壓力很大，「比如我一個班，要從早上7點一直上到第二天下午6點。」晚上經常通宵，累得飯都不想吃。現在館裏4部電話全部接通，接線員24小時工作，都已經累得筋疲力盡。殯儀館館長從農曆大年三十以來也都在工作，沒有回家。

殯儀館工作人員在抬走遺體後進行自身消毒處理。（長江日報）

他又指，有的職工連水都不敢喝，因為喝了要上廁所，不便脫防護服。防護服不透氣，大家全身都是汗。還有些職工帶病工作。有幾個員工有發燒徵狀，醫生建議在家隔離，但他們還是要到殯儀館分擔工作。

隔離患者死亡前未獲確診

他透露，自己前幾天拉了一具遺體，據他了解，這名死者從進醫院就診被隔離，家屬就見不到他了，直到去世，最後家屬看到的只有骨灰盒。「這位死者是ICU（深切治療部）的，但沒有確診，最後死亡原因就是重度肺炎。」而現在殯儀館亦不接待家屬，要等解除限行之後，才可以去辦理火化手續並領取骨灰。

他稱，殯儀館工作人員現在出門接收遺體亦要穿防護服，戴手套、口罩、護目鏡。即使去接普通死者的遺體，都要做好防護。

老黃表示，殯儀館現在的問題是物資很緊缺。消毒用品特別是酒精，還有防護服、手套、口罩都非常短缺。每個工作人員只好反覆將防護服消毒重穿，醫用防護手套則是用一次性塑膠手套代替，呼籲外界給予援助。

（騰訊新聞）