【武漢肺炎】逾千民企捐款累計共147億　全球採購物資助抗疫

新型肺炎疫情仍在持續擴散，內地不少民營企業紛紛以捐款捐物方式支援，並發揮產業鏈優勢，全球採購緊缺物資。 據中國社會科學院責任雲研究院統計，截至1月31日，已有1068家企業累計捐贈147.1億元（人民幣，下同）。其中，阿里巴巴、蒙牛集團、運鴻集團、騰訊、百度、恆大、美團、吉利控股、碧桂園、方大集團等33家企業捐贈過億元，359家企業捐贈1千萬到1億元，676家企業捐贈1百萬到1千萬元。

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內媒報道指，1月25日晚，阿里巴巴宣布設立10億元醫療物資供給專項基金，從海內外直接採購醫療物資，定點送往武漢及湖北的醫院。騰訊、百度、恆大、碧桂園等知名企業也紛紛設立新型肺炎疫情防控基金，用於支持一系列抗擊疫情工作。

1月25日，春秋航空表示，疫情防控期間，在目前執飛的所有國內、國際和地區航線上，免費承運救援物資。1月27日晚，春秋航空組織一架包機航班，搭載隔離衣、口罩等第一批共計2098公斤防疫物資起運。

此外，阿里巴巴旗下盒馬團隊每天免費為武漢紅十字會醫院、武漢第六醫院提供300份一日三餐，為武漢市21家醫療單位每日提供飲用水、即食麵、自熱食品等物資3144份；美團宣布為湖北省醫護人員和市民免費提供1000份外賣、30萬輛美團單車向醫護人員免費開放、維護湖北地區各配送服務正常運轉等。

針對醫用物資供應緊張的情況，復星、阿里巴巴、蘇寧、奇瑞等多家企業發揮各自營銷網和產業鏈優勢，打通海外渠道，全球採購。阿里巴巴國際站團隊已奔赴印尼、韓國等14個國家和地區，尋找醫療物資供應商。同時，阿里巴巴正在協調義烏、深圳、廣州等58個地區的工廠緊急復工，加班加點生產醫療物資。

蘇寧也已與歐洲、日本、韓國等多個地區對接，從海外直採醫療物資，將定向送往武漢及湖北其他地區的醫院。奇瑞控股集團從以色列、中亞等地緊急採購的3萬多件N95、醫用一次性口罩1月31日已經抵達國內。奇瑞從巴西、巴拿馬、沙特、科威特、俄羅斯等國採購的更多醫療物資也將陸續抵達。

復星則啟動全球調配醫療物資計劃，發動全球合夥人、各區域團隊和全球首席代表體系，在全球尋找醫療級防護服、口罩等重點物資。截至1月29日，已採購33萬個口罩、27萬件防護服。京東則自1月25日開通全國各地馳援武漢救援物資的特別通道。

設基金支援醫護人員及其家人

在支援醫護人員方面，1月26日，飛鶴集團設立「中國紅十字基金會飛鶴抗擊新型冠狀病毒疫情專項基金」，該基金將以4：3：3的比例分別用於醫護人員資助、採購物資、新醫院建設等。1月27日，美團公益基金會宣布捐贈2億元，設立全國醫護人員支持關懷專項基金，當前主要針對武漢等疫情防控重點地區的醫護人員、全國各地支援湖北的醫療隊。1月29日，藍劍集團宣布向希望工程捐款1000萬，成立「全國醫務人員子女關愛專項基金」，主要用於解決醫務人員子女的相關困難。

捐款助開發藥物疫苗

出於對戰勝病毒的更長遠考慮，百度宣布設立總規模3億元專項基金，用於支持新型冠狀病毒等新疾病的治癒藥物篩選、研發等一系列抗擊疫情工作。馬雲的公益基金會也為武漢捐助1億元，專門用於支持疫苗研發等工作。

（綜合報道）