【有片】疫情過後的城市是怎樣的？　武漢新版宣傳片感動網民

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武漢肺炎疫情持續擴散，疫情爆發地武漢1月23日宣布「封城」後，已失去了往日的熱鬧繁華。湖北廣播電視台今天（3日）推出一部名為「武漢莫慌我們等你」的城市宣傳片，畫面包括空拍機拍攝的武漢市街道空無一人的場景，但也出現往日人群熙熙攘攘的場面，喊話民眾「再等一等」，表達期待在疫情過後，武漢回復城市往日的光景。

影片在微博瘋傳引發熱議，不少網民紛紛表達感動：「武漢，我們挺你」。也有網民表示，疫情過後要去武漢吃熱乾麵、看櫻花。

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影片一開頭的畫面，都是武漢疫情發生後，街頭空無一人的場景。緊接是市民抗疫的畫面，表現出戰勝疫情的決心。影片還提及醫護和工人在抗疫期間的犧牲奉獻。緊接是疫情發生前，人群熙熙攘攘的城市面貌。影片最後表達對武漢的祝福，期待武漢回復往日光景，市民恢復正常生活。

這則影片旁白還提到「愛和希望，比病毒蔓延得更快」、「武漢莫慌，我們等你」、「我們等你，武漢，等你按下播放鍵的那一刻」。不少內地網民看過影片後，紛紛表示大受感動：

「我想念那個不太美好卻熱鬧的世界」

「待到春暖花開時 一切都將變得美好起來」

「武漢加油！中國加油！」

「還我熟悉的武漢」

「疫情過後要去武漢吃熱乾麵、看櫻花」

（綜合報道）

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