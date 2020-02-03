【武漢肺炎】外交部證16名在華外國人感染　2人治癒14人隔離治療

中國外交部發言人華春瑩2月3日透露，據有關部門消息，截至2月2日，有16名在華外國人感染新型冠狀病毒肺炎，其中2人已治癒出院，14人正接受隔離治療，病情平穩。

武漢肺炎疫情蔓延後，病例持續激增。針對相關態勢，部分國家對中國關閉邊境。

2020年2月2日，在印度尼西亞廖內群島巴淡的Hang Nadim機場，醫務人員正準備從中國武漢疏散印尼公民，然後將他們轉移到納土納群島軍事基地進行隔離。（Reuters）

美國國土安全部在2月3日再發文，要求對載有到過中國的旅客的入境航班採取限制措施。華春瑩表示，「據我所知，美國政府迄今未向中方提供任何實質性幫助。相反，美國第一個從武漢撤出領館人員，第一個提出要撤出部分使館人員，第一個在世衛組織明確表示不建議甚至反對對華採取旅行和貿易限制措施後，反其道而行之、宣布採取全面禁止中國公民入境舉措，製造和散播恐慌情緒。」

針對相關疫情，中國官方數次強調，有能力應對疫情。中國工程院院士、國家衛健委高級別專家組成員李蘭娟近日透露，針對病毒檢測，「現在手段還是比較多的，可以有直接並的分離，直接的檢測，也可以通過基因序列來檢測這個病毒，但最後的結果應該是相符的。病毒的話，在浙江的話，我們的P3是傳染病診治國家重點實驗室，在P3已經分離到8株病毒，那麼其中有幾株非常適合做疫苗，所以現在也在緊鑼密鼓地開展。」

華春瑩還表示，「中方將繼續與世衛組織以及包括美國在內的有關國家加強合作，維護各國公民生命安全和身體健康。」

中國新型冠狀病毒感染的肺炎疫情牽動着全世界，也包括梵蒂岡教廷。在過去的7天內，累計已有約7萬口罩從梵蒂岡發往中國，用以幫助湖北等地。

閩東教區在羅馬傳信學院任副院長的韓鐸神父是此次捐助的負責人之一。他向中國媒體《環球時報》介紹，捐助得到了宗座救濟中心主席卡耶斯基（Konrad Krajewski）樞機和梵蒂岡藥房的大力支持，意大利的華人基督教教會也積極參與其中。