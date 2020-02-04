【武漢肺炎】內地新增治癒人數4日漲3倍　出院病例連日高於死亡數

湖北武漢爆發的新型冠狀病毒肆虐全國，截至昨日（3日），內地確診人數增至20,438宗，治癒出院人數累計增至632宗，死亡人數累計增至425宗。此外，醫管局今日（4日）證實，香港一名有長期病患的新型冠狀病毒肺炎男患者因病情惡化，今早在醫院逝世。 惟觀察數據可知，戰「疫」至今，確診病例仍在不斷增加，但另一方面也有愈來愈多患者治癒出院。從1月底開始，內地新增治癒出院的人數不斷上升，且連日來都超越了新增死亡人數。 有分析指，目前的數據可證明，抗疫方向是正確的，可以看作「積小勝為大勝」。

新型冠狀肺炎病毒疫情動態趨勢，新增治癒人數急劇上升。（新華社／國家衛健委）

根據國家衛健委提供的數據，從相關圖表看到， 1月30日的新增治癒病例有47宗，1月31日新增72宗。踏入2月後，2月1日新增治癒病例為85宗，2月2日劇增了147宗，至今（2月3日）繼續保持高增長，新增了157宗。也就是說，單單是從1月30日至2月2日的四天，新增治癒人數就漲了逾3倍。

此外，自1月30日開始，新增治癒病例也一直保持超越新增死亡人數，且兩者拉開的距離愈來愈大。1月30日的新增死亡人數有43宗，僅比新增治癒人數少4宗。而1月31日至2月3日的四天，二者分別相差26宗、40宗、90宗和93宗。由此或可以預測，未來新增治癒人數還會繼續增長，並繼續高於新增死亡病例。

2月3日，廣西桂林首批4名新型冠狀病毒感染的肺炎治癒患者出院，包括兩名11歲和9歲的兒童。（新華社）

有分析認為，治癒出院病例高於死亡病例是積極訊號，說明疫情防控工作已取得一定成效，「看到希望了」。團中央旗下的《未來網》刊登署名文章稱，「出院患者數量增加是疫情阻擊戰的捷報」。文章指出，治癒病例數據有力證明在「積小勝為大勝」，也說明「所有的努力都是值得的，方向是正確的」。

此外，文章還稱，能夠符合出院標準的患者用他們的親身經歷表明，此次疫情所帶來的很多症狀是可以經過醫學治療克服的。不過值得注意是，新增確診病例仍在持續上升，疫情仍處於擴散階段，防疫工作仍不能鬆懈。

新增確診病例仍在持續上升，防疫工作仍不能鬆懈。（新華社／國家衛健委）

（綜合報道）