【武漢肺炎】內地確診逾2萬宗　出院人數持續增加

武漢肺炎疫情持續。國家衛健委數據顯示，截止昨日（3日），內地確診人數增至20438宗，出院人數亦增加157宗至632宗。

武漢肺炎出院人數增加至632宗。（新華社）

國家衛健委表示，2月3日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例3235例（湖北省2345例），新增重症病例492例（湖北省442例），新增死亡病例64例（湖北省64例），新增治愈出院病例157例（湖北省101例），新增疑似病例5072例（湖北省3182例）。

截至2月3日24時，國家衛生健康委收到31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團累計報告確診病例20438例（黑龍江省核減2例），現有重症病例2788例，累計死亡病例425例，累計治愈出院病例632例，現有疑似病例23214例。

目前，全國治愈人數持續增加，已顯著超過死亡病例。（百度全國疫情趨勢圖）

目前累計追踪到密切接觸者221015人，當日解除醫學觀察12755人，現有171329人正在接受醫學觀察。

值得注意的是，2月1日，單日新增治愈病例已達85宗。而2月2日單日更突增147宗，3日則更增加至157宗，數量穩步提升。