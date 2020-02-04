【武漢肺炎】從廣州南沙出發　「世界夢號」郵輪3名乘客確診染病

廣東省疾控中心在周一（3日）表示，調查所知有數名最新確診的新型冠狀病毒肺炎患者，曾經乘坐編號為「WD05200119」的「星夢郵輪」旗下的「世界夢號」郵輪。 疾控中心呼籲所有相關人員，包括工作人員及同船乘客等，第一時間聯系所居住城市的疾控中心報備，並且配合疾控人員的後續工作。 星夢郵輪隨後亦在周二（4日）發出緊急通知，指正在加緊聯系該航次的乘客，並稱至今共有3人確診染病。

據了解，該航次的世界夢號是為期5晚的越南之旅，於1月19日從廣州南沙出發，共上下船乘客4482人，以及有1814名船員。星夢郵輪表示，第一位確診染病的乘客為肇慶人，其於1月19日在廣州南沙登船，並於1月24日返抵廣州。該名乘客在南沙碼頭接受南沙疾控中心的檢測，檢測結果當時為陰性。至於另外兩名同船乘客則是在周一確診。

3名曾經乘坐編號為「WD05200119」的星夢郵輪旗下世界夢號郵輪的乘客，確診患上新型冠狀病毒肺炎。（微博）

星夢郵輪又稱，自1月25日接獲國家及省級的文旅部門有關暫停出境旅遊業務的通知後，已立刻取消1月26日從廣州南沙出發的航次，而1月24日自廣州南沙登船的旅客，則改於1月26日在香港下船，並經統一安排返抵內地。與此同時，星夢郵輪亦宣布即日起暫停旗下所有郵輪在內地的運營，並暫停船上所有中國籍員工的流動與更替。

星夢郵輪表示，公司目前已向廣州市文化廣電旅遊局提交1月19日航次的所有旅客及工作人員名單與資料，另要求所有船員上班前都是檢查體溫及全身消毒，並戴上口罩，同時根據交通部要求及時申報船員的健康狀況，至今尚未出現異常。

（綜合報道）