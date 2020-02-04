【武漢肺炎】哈爾濱賓縣實行封閉管理　禁止外來人員及車輛進入

新型肺炎疫情仍在持續擴散，哈爾濱市賓縣政府今日（4日）公告，對賓縣全縣各街道、社區、居民樓、村屯實行封閉管理，禁止外來人員及車輛進入。

公告指，要嚴格控制外來人員進入。非賓縣籍和賓縣常住人員禁止進入，特殊情況確需進入的，按規定集中隔離至少48小時。

此外，公告又指，自2月5日0時起，賓縣賓州鎮、賓西鎮城區實行機動車、電動車限制通行的交通管制措施，除保證一條通道外，其他通行道路實行物理隔離、設卡管理及交通信號燈紅燈管制。參與疫情防控、醫療救護、應急救援、運輸醫療物資和生產生活必需物資的車輛，到縣交通運輸局申請辦領通行證，憑證通行。待產孕婦、突發重大疾病等特殊情況，先通行後報備。對違反交通管制規定的，將依法嚴厲處罰。

此外，對賓縣全縣各街道、社區、居民樓、村屯實行封閉管理，禁止外來人員及車輛進入。每個封閉住宅區、村屯只保留一個出入口，居民出入須登記，一旦發現發燒人員，立即與縣醫院聯繫。發動各方力量勸導廣大群眾少出門、少上街、不串門、不聚會，對拒不聽從工作人員管理勸阻的，由公安部門採取強制措施。

據黑龍江衛健委，截至2月3日24時，黑龍江省報告新型肺炎新增確診病例37例，黑龍江省累計報告新型肺炎確診病例155例，其中哈爾濱市佔63例。