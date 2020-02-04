【武漢肺炎】全國多地現聚集性疫情　浙江祈福活動釀至少25人染病

新型冠狀病毒疫情持續擴散，由於病毒具有人傳人的特性，內地多個省區市近日都有通報出現聚集性疫情。其中在浙江寧波，當地在1月19日有一場在寺院舉行的祈福活動，最終參加者及部分人的密切接觸者中，至少已有25人確診患上新型冠狀病毒肺炎。

浙江寧波的情況，其中一名患者胡某本身沒有湖北武漢的居住史，但在1月17日晚上有出席他人舉辦的聚餐，同場有武漢人。及至1月19日上午，胡某參加由旅行社安排，在當地一間寺院舉行的祈福活動，並於當天自感畏寒、發熱。胡某的丈夫及女兒在1月22日發病，其後被確診染病，胡某亦於1月27日成為確診病例。

專家呼籲民眾盡量減少聚集。（美聯社）

此外，貴州省疾控中心亦有報告一宗聚集性疫情，一個從武漢返回貴州探親過年的家庭，最終導致共計有7人確診染病，並有數十名密切接觸者要接受為期14天的醫學觀察隔離。首都北京更是至今共報告41宗聚集性疫情，涉及124名患者，佔所有確診病例超過一半。

據不完全統計，湖北、廣東、北京、天津、山東、安徽、浙江、貴州等全國多地都有出現聚集性疫情，中國疾病預防控制中心流行病學首席科學家曾光在接受官媒訪問時表示，聚集性疫情是疫情防治的重點，「聚集性疫情中重癥出現得多，往往會造成社會的恐慌，要重點防治」，並呼籲民眾不要聚會，提高自我警惕，盡量減少聚集。

（綜合報道）