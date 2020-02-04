【武漢疫情】形式主義成隱患　湖北省委書記連夜開會反思

武漢疫情持續擴散，且蔓延迅速。在2月3日中共中央政治局常務委員會開會之後，湖北省委書記蔣超良連夜開會，兩度稱要「深刻反思」。

據新華社2月3日報道，中共中央政治局常務委員會的會議上，有一個重要議程，即「聽取中央應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組和有關部門關於疫情防控工作情況的匯報」。會議提到，「這次疫情是對我國治理體系和能力的一次大考，我們一定要總結經驗、吸取教訓」。

與此同時，中組部也在2月3日召開了電視電話會議，中共中央政治局委員、中組部部長陳希出席會議。會議提到，形式主義、官僚主義是打贏疫情防控阻擊戰的大敵。

在中央政治局常委會會議之後，湖北省委書記蔣超良連夜召開省新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控指揮部會議。

報道稱，會議上共提到7各方面，分別是：提高政治站位，進一步壓實防控責任；嚴格落實「四早」措施千方百計切斷傳染源；提高醫療救助能力；做好基層群防群治，加強社區力量投入；切實維護正常經濟社會秩序，全力保障群眾基本生活；做好宣傳教育和輿論引導工作；深刻反思。

梳理髮現，在公開報道中，這是該指揮部首次提到要「深刻反思」「認真汲取教訓」。

值得關注的是，會議上強調了兩次「深刻反思」。

一是對照中共總書記習近平重要講話精神深刻反思，堅決服從中共中央對疫情防控工作的集中統一領導，堅決抓好中央指導組反饋問題整改，統一思想、統一領導、統一行動，守土有責、守土擔責、守土盡責，補齊短板弱項，切實做好各項防控工作，堅決遏制疫情蔓延勢頭，堅決打贏疫情防控阻擊戰。

二是深刻反思在這場地方治理體系和治理能力大考中的不足，認真汲取教訓；切實提高處理急難險重任務能力，補齊公共衛生短板，提升儲備效能；加強市場監管和法治建設，堅決取締和嚴厲打擊非法野生動物市場和貿易。

上述兩段話還透露了一個細節，即中央指導組向湖北方面反饋了問題。中央指導組是由中共中央政治局委員、中國國務院副總理孫春蘭率領的。

此前1月28日，在抵達武漢後，指導組連續召開會議聽取湖北省疫情防控工作情況匯報，研究指導進一步做好疫情防控、病患救治、流行病學調查、宣傳輿論引導等工作。