【武漢肺炎】李蘭娟團隊公布：發現兩種藥物能有效抑制病毒

國家衛健委高級別專家組成員李蘭娟，日前率隊前往新型冠狀病毒肺炎重災區湖北省武漢市提供協助，她於周二（4日）公布最新研究成果，稱發現有兩種藥物能有效抑制病毒，效果分別為對照組的60倍及280倍。

李蘭娟指，根據在體外細胞實驗，初步測試顯示抗病毒藥物阿比朵爾（Arbidol）在10μM至30μM的濃度下，與未使用藥物的對照組比較，能有效抑制新型冠狀病毒達60倍，並且顯着抑制病毒對細胞的病變效應。另一種藥物達魯那韋（Darunavir）在300μM的濃度下，能顯着抑制病毒複製，與對照組比較，抑制效率達280倍。

據了解，阿比朵爾，其主要適應症為甲型及乙型流感病毒引發的流行性感冒，同時亦對其他呼吸道病毒感染有機會有抗病毒活性。至於瑞士楊森製藥的達魯那韋則是一種治療愛滋病的藥物，是被世衛認定最安全、最有效的基本藥物之一。

李蘭娟表示，建議將上述兩種藥物列入國家衛健委的診療方案中，又稱實際上另一種治療愛滋病的藥物克力芝（Kaletra），其治療新型冠狀病毒肺炎的效果不佳，且有毒性副作用。李蘭娟的團隊成員，浙江大學醫學院附屬第一醫院副院長陳作兵亦稱，阿比朵爾及達魯那韋已經在浙江用作治療新型冠狀病毒肺炎患者，下一步計劃會以此替代其他效果欠佳的藥物。但陳作兵提醒，阿比朵爾及達魯那韋均為醫生處方藥物，患者必須要在醫生的指導下服藥。

（綜合報道）