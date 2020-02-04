【武漢肺炎】日本民眾為武漢祈福　華春瑩：衷心感謝，銘記在心

﻿武漢肺炎疫情肆虐，有日本網民在中國駐日使館的社交平台帳戶留言區發言，表達對武漢和中國的祝願；也有一些藥妝店張貼「武漢加油」等告示。 此外，對於針對武漢的攻擊言論，有日本學校給學生家長寫信，教育孩子們不要帶着惡意去談論中國武漢。 中國外交部發言人華春瑩今天（4日）在網上記者會表示，對日本民眾這些舉動感到非常感動，衷心感謝並銘記在心。

武漢疫情發生後，日本有藥妝店為武漢祈福。（微博）

在外交部網上記者會上，有記者提問稱，中國疫情牽動着世界人心，注意到「很多日本網友不約而同聚攏到中國駐日本使館社交媒體帳戶評論區，給武漢加油，給中國打氣」，發言人對此有何評論？

華春瑩表示，疫情發生以來，無論是日本政府還是社會各界，都給予了中國很多同情、理解和支持。疫情一發生，日本政府就表示將全力協助中國抗擊疫情。日本政府和日本許多地方、企業主動向中方捐贈口罩、護目鏡、防護服等防疫物資。一些捐贈給武漢的物資包裝箱上寫着「山川異域，風月同天」、「豈曰無衣，與子同裳」。（註：「山川異域，風月同天」為唐代鑒真東渡時的一句偈語，鑒真弘揚佛法，同時也把唐代文明介紹到了日本。「山川異域，風月同天」被認為是中日交流的像徵。）

日本漢語水平考試（HSK）事務局近日向湖北省捐贈物資以助抗疫，他們更於箱面印上「山川異域，風月同天」8個字，引起網民熱議。（微博圖片）

她續指，網上一些照片顯示，在日本的一些藥妝店，可以看到「中國加油」、「武漢加油」的標語。東京晴空塔專門點亮了紅色和藍色，為中國武漢抗擊疫情祈願和加油。針對個別國家出現的極端歧視性言論，日本厚生勞動省官員在記者會上表示，「壞的是病毒而絕非是人」。她還聽說，有日本學校給學生家長寫信，教育孩子們不要帶着惡意去談論中國武漢。

日本有小學給學生家長寫信，教育孩子們不要帶着惡意去談論中國武漢。（網上圖片）

華春瑩指出，很多中國網民都注意到日本人民這些溫暖人心的舉動。「在當前抗擊疫情的艱難時刻，我們對其他國家人民給予中國的同情、理解和支持表示衷心感謝，銘記在心。」

她還表示，病毒無情人有情。疫情是一時的，友情是長久的。「我們將繼續同國際社會一道，全力爭取打贏疫情防控阻擊戰，早日恢復正常的工作生活，與各國人民繼續開展友好交往。」

（外交部）