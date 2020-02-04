【武漢肺炎】杭州濱江區嚴禁2人以上公共場所聚集　無口罩禁出門

新型肺炎疫情仍在持續擴散，杭州市政府今天（4日）凌晨發布10項措施通告，措施包括全市所有村莊、住宅區、單位實行封閉式管理，人員進出一律測量體溫，並出示有效證件等。 杭州濱江區政府同日另外發布通告，嚴禁2人以上在住宅區公共活動場所聚集，居民無口罩不得出門。

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杭州濱江區政府的通告指，居民一律不串門，嚴禁2人以上在住宅區公共活動場所聚集聊天、抽煙、打牌等，一經發現立即勸導驅趕。外出必須帶口罩，無口罩不得出門。

通告又指，嚴格執行「全民不出門」，每戶家庭（居家隔離家庭除外）每兩天指派一名家庭成員出門採購生活物資，其餘人員除生病就醫、疫情防控工作需要外，一律不得外出。

此外，嚴格落實出租房（網約房）管理主體責任，做好外地未返回人員的勸阻工作，明確告知近期不要返回。所有出租房（網約房）房東及房屋中介機構一律暫停出租業務，已出租的出租房（網約房）內發生疫情，一律依法追究房東責任。

通告稱，會開展地毯式排摸，轄區內所有住戶及居民出現發燒、咳嗽等徵狀，一律第一時間向所在社區報告，並嚴格執行整戶所有密接人員集中隔離。

據浙江衛健委，2月3日浙江新增新型肺炎確診病例105例，其中杭州市佔14例。浙江省累計報告新型肺炎確診病例829例，杭州市佔132例。