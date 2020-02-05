【武漢肺炎】武漢百步亭社區住戶集體發熱　新年前曾辦「萬家宴」

1月20日，鐘南山於中央電視台說明，新型冠狀病毒能夠人傳人，新型冠狀病毒疫情在內地正式引起關注；然而媒體隨即發現，就在1月18日，武漢百步亭社區舉辦第二十屆「萬家宴」，共有 4 萬多個家庭參加，共製作了 13986 道菜餚。 據《新京報》消息，近日，百步亭社區部分居民出現發熱症狀，社區已對外公布一批發熱門棟，雖然許多網民懷疑這與此前的「萬家宴」有關，但有專家否認，認為應該是有居民接觸了其他發熱病患而被感染。

武漢在疫情嚴重的情況下仍舉辦「萬家宴」，早前曾遭輿論抨擊，對此，武漢市市長周先旺曾解釋稱：「今年之所以繼續舉辦這個活動，是基於之前我們對這一次疫情傳播是對人與人之間有限性傳播的這個判斷，所以對這件事預警不夠……這一次百步亭聚集活動，雖然目前還沒有交叉感染的情況，但確實給我們敲響了警鐘。」

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不過，2月4日，百步亭社區服務中心一名工作人員稱，該社區內各小區所屬居委會已公布一批發熱門棟，如安居苑小區和百合苑小區。上述工作人員稱，具體是哪些單元，要問居委會，「安居苑、百合苑屬於『一居委會』，每個小區有對應的居委會。」

被問及這與此前的萬家宴是否有關，該工作人員回應稱，「不清楚，不好聯繫」。他同時表示，「如果有發熱情況要去居委會報備，即使自己不在公布門棟內，也要去。」

此外，該工作人員稱，目前社區是有發熱的人，但沒有確診新冠肺炎病例，「如果家裏有發熱的人，首先要找居委會登記，會按照程序安排，看是普通發熱還是新冠肺炎。」

《新京報》引述一名不願意透露姓名的免疫學專家表示，萬家宴於1月18日舉行，至今已經超過2周潛伏期，如果那時出現疫情，影響應該已經過去了，「目前有發熱症狀的，有可能是後期接觸了新冠肺炎的病人。」

該專家建議，社區居民不要太過於緊張，按照社區指引和官方發佈的消息來做，「按時量體温，有身體不適要及時聯繫社區。」