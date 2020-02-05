中國印尼南海對峙　解放軍「最強護衛艦」054A出陣

早前，中國與印度尼西亞於納土納群島附近海域發生對峙事件。日前有消息顯示，中國海軍出動了054A型導彈護衛艦，協助海警艦船維護事發海域的中國漁船。

綜合媒體2月5日報道，根據印尼方面的消息，在與中國對峙較為「激烈」的當天，即1月8日，中國海軍出動054A導彈護衛艦現身納土納群島東北部海域。印尼媒體近期首次披露該國海軍拍攝到的054A的畫面。

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054A是中國海軍裝備的最新導彈護衛艦，滿載排水量4,000多噸，最大航速27節，自持力15天，裝備32單元垂直髮射裝置、鷹擊-83反艦導彈、1130近防炮系統，以及直-9C直升機。總體戰力較印尼海軍出動的「提普塔迪」號輕型護衛艦要強得多。

雖然中國海軍此次出動054A護衛艦，但一般來說，排水量1,000多噸的056/056A導彈護衛艦才是執行南海巡邏任務的主力軍。出動054A，足見中國對維護南海權益的重視。

自2019年12月底以來，中國和印尼在納土納群島東北部海域（九段線內）就護漁問題發生爭端。此後數日，中國派遣多艘海警艦和海監船護航本國漁船，印尼亦派出公務船。2020年1月11日，印尼出動3艘海軍艦船，中國派有6艘中國海警艦、1艘中國海監船和49艘漁船。

納土納群島位於馬來半島和婆羅洲島之間的中國南海，由272個島嶼組成，總面積2,110平方公里，人口約9萬。2015年11月12日中國外交部的例行記者會明確表明納土納群島主權屬於印尼。

對此，中國方面始終強調，中國與印尼不存在領土主權爭議，雙方在南海部分海域存在海洋權益主張重疊。中國希望印尼方面保持冷靜，願同印尼方面繼續妥善處理分歧，維護好兩國關係和地區和平穩定大局。