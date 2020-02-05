【武漢肺炎】武漢病毒所搶注抗病毒藥專利？業內人士：僅運用專利

武漢病毒研究所2月5日在其官網發佈消息稱，該所研究表明，瑞得西韋（Remdesivir， GS-5734）、磷酸氯喹（Chloroquine）兩種藥物在細胞水平上能有效抑制2019-nCoV的感染，並已於1月21日申請了中國發明專利，用瑞德西韋抗2019新型冠狀病毒。 瑞德西韋最早是美國公司吉利德（Gilead Sciences, Inc.）針對伊波拉病毒研發的藥物，早前美國曾使用該藥物治療該國首例新型冠狀病毒肺炎患者。武漢病毒研究所此次申請專利後，有聲音質疑該所是否涉嫌爭搶外國研究成果。 不過，有內地業內人士指出，武漢病毒研究所申請的不是藥品結構專利，也不是藥品合成專利，而是一個運用專利。

武漢病毒所還強調，為了抗擊疫情，「暫不要求實施專利所主張的權利，希望和國外製藥公司共同協作為疫情防控盡綿薄之力。」

武漢病毒研究所官網對於此事的報道。（網站截圖）

據瞭解，瑞德西韋最早是吉利德針對伊波拉病毒研發的一款藥物，早前美國首例新型冠狀病毒肺炎患者使用該藥物後，病情得到緩解且沒有出現明顯的副作用，進而引發關注，研發瑞德西韋的美國藥企吉利德也與中國方面展開合作。

此時武漢病毒研究所宣布提前獲該藥物專利，引發熱議。輿論質疑的焦點，一方面是「在10天前武漢病毒所就申請了專利，他們是都早就知道瑞得西韋有效？」另一方面則是「美國藥企研製的藥物為何他們可以申請專利？」此外，還有網友直指武漢病毒研究並未作出任何工作推進，在美國發現瑞得西韋有效後卻第一時間發表論文。

不過，有評論指，武漢病毒所申請的是藥物用途專利，美國公司還是擁有藥物產品專利和方法專利，武漢病毒所此舉並無不妥。《第一財經》採訪內地資深醫藥行業內人士分析道，武漢病毒所獲得的不是藥品結構專利，也不是藥品合成專利，而是一個運用專利，運用專利吉利德公司並不會去申請，因為瑞德西韋的適應症目前只在中國爆發疫情中需要大量使用，吉利德自身沒有臨床的資源。

瑞德西韋最早是美國公司吉利德（Gilead Sciences, Inc.）針對伊波拉病毒研發的藥物。（網絡圖片）

「所以仿製瑞德西韋或者是運用瑞德西韋的結構，活性成分工藝類型，所有的專利都仍是吉利德的，除了用於新冠狀病毒上，這個專利屬於中國，其實就是中國如果運用這個產品治療新冠狀病毒肺炎，現在不違反專利而已。」上述醫藥行業內人士表示，「如果我是吉利德我也會放棄這個運用型的專利，因為這個太窄了，這次疫情過去幾乎沒有任何的市場。」

廣州知貝醫療服務兒科醫生歐茜則對《第一財經》表示，在國家緊急狀態或為公共利益，就算有專利保護，也可強制許可，只要吉利德未向中國申請，武漢病毒所的做法在法律上確實沒有毛病，只是行文不提吉利德，在這個時點「讓人感覺略顯尷尬」。