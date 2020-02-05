【武漢肺炎】深圳醫院11天建臨時留院觀察區　未來可提供100床位

武漢肺炎疫情持續擴散，深圳首個專門為應對疫情而建的留院觀察區在位於深圳光明區的中山大學附屬第七醫院啟用。 該留院觀察區為四棟雙層臨時病房，共提供100張床位，首批30張床在今日（5日）開始收治留院觀察發燒病人，預計10日可全部投入使用。

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臨時留院觀察區位於中山大學附屬第七醫院東南側，與臨時啟用、用於發熱門診的流動醫院相鄰，主要用於病人的留院觀察、轉院。留院觀察區於1月25日開始動工，從動工到首批病床投入使用，僅用了11天。

留院觀察區也嚴格按照傳染病病房的設計：病房裏洗手盆、抽水馬桶、空調等樣樣齊全，病區設有隔離區、有雙通道供病人和醫護人員分別使用，有醫護人員工作區和休息區，有貨物運送轉用通道等等，還留有4個深切治療病房。

臨時發熱門診則於1月23日啟用，這一區域布置了一些移動醫院的設備，包括帳篷，醫學檢驗車等。醫院的醫護人員平均每天要接待30至50位發燒患者進行檢查，如果確診為新型肺炎患者，則轉送至深圳市第三人民醫院進行救治。

中山大學附屬第七醫院院長何裕隆解釋，該醫院目前的病房按普通病房設計，也暫無發熱門診和發熱專用病房。如果新型肺炎患者在院內救治，就容易造成病人交叉感染，醫護人員也存在被感染的風險。留院觀察區選址在臨近醫院大樓的位置，既有一定的隔離作用，病人來看病的時候也方便分流，而且病區周邊空曠，空氣流通性能好。

截至2月4日24時，深圳累計報告新型肺炎確診病例289例。2月4日當天全市新增確診病例20例。

（中新網）