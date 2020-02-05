【武漢肺炎】的士識別督促乘客戴口罩？　盤點內地防疫「黑科技」

﻿武漢肺炎疫情蔓延，內地不少地方為提高通行效率、降低滯留時間過長引發的感染風險，在交通領域推出一系列「黑科技」。 其中，廣州有交通公司推出的士司機和乘客戴口罩自動識別功能，並實現監控、網上督促和提醒，該功能自1月31日起於廣州市近2萬部的士投入使用。

武漢肺炎疫情擴散，的士座椅經消毒後接載乘客。（網上圖片）

據交通運輸部消息，廣州公交集團下屬的廣州交通信息化建設投資營運有限公司近期火速推出上述服務，透過人臉和行為識別等技術，監督人員可遠程實時監控的士內司機或乘客佩戴口罩的情況，「保證了疫情期間市民群眾的出行安全」。

消息還指出，1月30日起，山東青島機場優化細化防控措施，全面升級測溫工作，對進出客運大樓的所有人員實行體溫檢測。青島機場採用紅外線體溫快速篩檢儀實施區域監測、移動追蹤，在不影響旅客正常行走的情況下可準確、快速檢測人體體溫，並對可疑情況第一時間發出警報，之後採取人工體溫複測，有效排查全部上下機旅客。

山東：追蹤異常人員軌迹

另外，山東省交通運輸廳與平安集團日前聯合開展「疫情防控交通一體化系統」應用試點。該系統可在交通樞紐、重要交通防控場所取代傳統體溫測量方式，實現無感、無接觸高精度體溫檢測，快速篩選識別高溫人員，並將相關資訊同步推送至現場執勤工作人員與後端監控中心，實現聯網異常預警。

值得一提的是，若條件具備，該系統還可在後端基於人工智能、大數據分析、深度研判、人臉識別等技術，支撐異常溫度重點人員行動軌迹回溯、密切接觸人員追蹤等需求，為下一步開展疫情針對性防控提供重要基礎支撐。目前，該系統已在濟青南線章丘高速服務區安裝調試，培訓完畢後開展應用試點。

武漢：智能分揀、貯存抗疫物資

位於武漢新洲區的亞洲一號智能園區在疫情期間保障物流高效運轉中發揮了巨大作用。就在物流不間斷的將抗疫物資運抵武漢的同時，該智能園區配備了智能倉、分揀機器人等。隨着抗擊疫情形勢的升級，該物流智能倉日訂單處理量也在迅速攀升，還貯存了米面糧油，牛奶，飲用水等大量生活物資，供市民日常生活使用。

（交通運輸部）