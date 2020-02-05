【武漢肺炎】上海口罩企業全部復工日產260萬片　每戶居民限購5片

受武漢肺炎疫情影響，內地口罩需求量大增，市場供應緊張。不過，春節假期結束後各地口罩工廠陸續復工，產能陸續恢復。據內媒《澎湃新聞》今日（5日）報道，上海口罩企業已全部復工，周二（4日）單日產量超過260萬片；每日有180萬至200萬片口罩供應零售市場。 此外，當局亦已發布規定，從2月2日起，上海市民可通過各居村指定地點現場登記預約口罩，再到指定藥店購買，明確首輪每戶居民可購買1包5片，每戶限購買1次。

上海口罩企業全部復工，日產口罩可達180萬至200萬片。（資料圖片）

據報道，上海市民近期都十分關心口罩供應問題，一度出現到藥房排隊購買的情況。特別是下周一（10日）各企業復工後，口罩需求量或將進一步提升。有鑑於此，上海市推動口罩企業復產復工、擴大產能。經統計，上海共有17間口罩及輔料等生產企業，經動員已全部復工，「總體產能正在加快釋放，產量在快速攀爬上升」。

報道指，疫情前期，上海每日正常口罩產量約40萬至50萬片，且絕大部份用於出口。1月27日（農曆年初三）產能恢復到80萬片，翌日升至110萬片，1月30日全市產量超過140萬片，2月4日超過260萬片，產能大多數轉為內銷，以滿足市內防疫需要。另外，當局在疫情前期還徵用市內企業1800萬片口罩庫存，亦採取向國際市場採購等措施，加大市場供應。

報道續指，由於正常時期上海市口罩零售市場每日銷售量約1萬片，疫情發生後，透過調撥庫存加上每日全力生產，上海在優先保證醫護人員及一線防疫工作人員的需要外，春節期間連續3日每日投放300萬片口罩進入藥房等零售市場。目前，上海每日有180萬至200萬片供應零售市場。隨着企業員工逐步返滬，口罩產量也將進一步提高。

國新辦發言人表示，各地恢復生產口罩，現時口罩等醫療物資供應足夠。（資料圖片）

上海口罩購買改採預約制

1月29日，上海市商務委等相關各方組織貨源，擴大市場口罩供應，在近千間藥店定點優先供應口罩。這一政策實施兩日之後，上海調整策略，宣布從2月2日起，市民可通過各居村指定地點進行現場登記預約口罩，再到指定藥店購買。

根據上海疫情防控新聞發布會的消息，第一輪明確每戶居民可購買1包5個一次性口罩，售價2.3元人民幣，每戶限買1次。居村委會周一（3日）起根據藥房到貨量，依序通知已預約的居民前往藥房購買。

全國口罩生產逐步恢復

從全國範圍來看，口罩生產亦逐步恢復。國新辦周一（3日）的記者會上，多個部委交代物資情況時就指出，春節假期過後，產能陸續恢復，在嚴格落實疫情防控措施的前提下，各地恢復生產，現時口罩等醫療物資供應足夠。

工信部總工程師田玉龍在記者會上表示，湖北是國家醫用物資的重要生產基地，湖北的產能恢復大大緩解前線醫用物資緊缺問題。現在醫用防護服、N95口罩，特別是醫用防護服，仍是「緊平衡」狀態。國家總體產能是每日2000多萬個口罩，總體來看保證供應的能力足夠。

（綜合報道）