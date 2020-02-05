【武漢肺炎】各地出招管控口罩供應　廈門每日搖號中籤可買6個

新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，各地口罩供應緊張，本港市面連日來出現搶購潮，市民在寒冷天氣中大排長龍，甚至通宵排隊買口罩。 而在同樣口罩短缺的內地，各地政府為此各出奇招，除了預約制、限購、實名登記購買等，廈門甚至採用「搖號」制，每日被抽中的幸運兒可以買6個口罩。

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內媒報道指，廈門曾試辦憑身份證限量購買口罩，但因排隊人數太多，引起交叉感染新型冠狀病毒憂慮，日前廈門決定採取政務服務平台「i廈門」APP實名預約方式，中籤者可購買6個口罩，價格由商店自訂。廈門成為全國首個線上搖號購買口罩的城市。由於預約人數過多，「i廈門」APP還一度崩潰。

上海則從2月2日開始，每10天開啟一輪預約，民眾在各指定地點進行現場登記預約，接到通知後到指定藥房購買。而根據相關規定，每一輪預約，每戶可購買5個口罩，每一戶僅限預約購買一次。

廣州亦採用登記預約再購買的方式。市政府透過微信推出一款小程式，讓當地民眾以身份證號碼，自1月31日起每天晚上8時預約購買口罩。預約成功後，民眾翌日就可以到指定的藥店付款領取，並且每人每天最多限購5個口罩。

浙江紹興「送口罩到家」

同樣避免群聚排隊，浙江紹興推出「送口罩到家」的政策。憑紹興市市民卡實名預約購買口罩，以1人1天1個原則，網上預約成功後，將在24小時內發貨，由速遞等多種方式將口罩送到市民手上。山東煙台也由現場排隊改為預約配送，在基層社區分散投放。

安徽合肥的口罩則限定1個1元人民幣，但每人每3日只能購買1次。當局說，每日會提供上百萬個口罩，但還是引起民眾排隊搶購。

2月3日，工信部消費品工業司副司長曹學軍在國新辦新聞發布會上表示，目前國內口罩企業產能恢復率在60%左右，一天口罩產量能超過1000萬個。

（中新網）